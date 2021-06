Benedetta Rossi, sanno tutti che lavoro fa. Ma sapete cosa c’è scritto sulla sua carta d’identità?

Benedetta Rossi è bravissima nel suo lavoro: tutti sanno cosa fa, ma sulla sua carta d’identità c’è scritto tutt’altro, sapete cosa?

Benedetta Rossi, sappiamo tutti che lavoro fa. Ma sapete cosa c’è scritto sulla sua carta d’identità? (Instagram)

Con quasi 10 milioni di follower tra Facebook e Instagram, Benedetta Rossi è un’affermata Food Blogger italiana: il suo canale Youtube “Fatto in casa da Benedetta”, dove presenta le sue ricette semplici e genuine, è da anni un vero successo.

Originaria della provincia di Fermo, Benedetta ha aperto un agriturismo nelle Marche insieme al compagno Marco Gentili e poi si è lanciata nel mondo del web con un blog di cucina grazie alla sua passione per la gastronomia. Una scelta azzeccatissima a quanto pare che le ha portato davvero tanta fortuna: nel 2016 arriva anche a pubblicare un libro di ricette per Mondadori a cui faranno seguito altri due. Anche la tv si accorge di lei, tanto che al momento Benedetta va in onda con un programma su Food Network e Real Time.

Insomma, il lavoro di Benedetta Rossi non è un mistero per nessuno. Eppure sulla sua carta d’identità c’è scritto qualcosa di completamente diverso, sapete di cosa si tratta?

Rimasta semplice e con i piedi ben piantati per terra, Benedetta non si è affatto montata la testa. Come ha dichiarato a Fq Magazine, per lei i seguaci “non sono numeri ma persone. E la mia non è falsa modestia ma coerenza”.

Addirittura sulla sua carta d’identità alla voce lavoro c’è scritto ‘coltivatore diretto’: lo ha confermato anche al noto quotidiano. “Verissimo. Vivo in un piccolo comune dove non fanno ancora la carta d’identità digitale dunque me la tengo così”, ha spiegato.

Ma cosa farà scrivere sul documento quando lo cambierà? “Imprenditrice no, perché mi sembrerebbe di tirarmela, conduttrice nemmeno. Non saprei incasellarmi in un ruolo preciso. In fondo coltivatrice diretta mi ci sento davvero”, ha confessato.