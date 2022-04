Benjamin Castaldi endetté à hauteur de plusieurs millions d’euros : comment il fait pour rembourser

Benjamin Castaldi n’a jamais caché avoir des problèmes d’argent. Si le chroniqueur a gagné beaucoup d’argent lorsqu’il travaillait sur TF1, il a vécu par la suite une véritable descente aux enfers. Jeudi 28 avril 2022, sur le plateau de TPMP People, Matthieu Delormeau a rappelé : “Tu étais extrêmement généreux. À l’époque chez TF1, tu gagnais deux millions par an (…) Tu étais mensualisé pour les impôts, 72 000 euros par mois.” Au cours de l’émission, Benjamin Castaldi a lâché : “J’ai eu tort de dire que j’étais heureux de gagner de l’argent, j’étais fier de ma réussite. Il n’y a pas de honte à réussir, je n’ai volé l’argent à personne. Sauf qu’en télé, ils disent gagner 20 000 euros par mois alors qu’ils en gagnent 200. Quand on dit que j’ai tout dilapidé, c’est faux.“

Souhaitant mettre les choses au clair, le père de quatre enfants a déclaré : “J’avais acheté un appartement, une maison de campagne… J’avais un patrimoine (…) Je n’ai gardé que des biens qui, à l’époque je ne le savais pas, étaient des biens toxiques. J’avais trois millions d’euros placés que je pensais payer à termes avec un crédit (…) Quand j’ai vendu ma société, que j’ai vendu très bien contre l’intégralité de mes revenus (…) Je n’ai pas anticipé le train de vie que j’avais et surtout que d’un salaire énorme tous les mois, je suis revenu à un salaire qui va vous paraître gigantesque mais qui était dix fois inférieur à ce que je gagnais, 10 000 euros par mois.” En toute transparence, Benjamin Castaldi a ajouté : “Quand t’es sur un paquebot, que t’es en plein divorce et que tu te dis, il faut que j’arrête le paquebot, ça ne s’arrête pas en cent mètres… Tu réalises qu’il faut freiner et j’ai freiné trop tard.“

“Il n’y a pas de honte à réussir” Arnaques, dépenses futiles, train de vie exubérant : @B_Castaldi nous raconte comment il s’est retrouvé ruiné. #TPMPPeople. pic.twitter.com/epaOF0rfGZ — TPMP People (@TPMPPeople) April 28, 2022

Benjamin Castaldi : “Je n’ai pas anticipé”

Face aux chroniqueurs, l’ex-mari de Flavie Flament a révélé que s’il pensait avoir pour trois millions d’euros, ses biens étaient estimés en réalité à 250 000 euros. “J’en suis partiellement responsable, car je n’ai pas anticipé“, a-t-il lâché. Si Benjamin Castaldi était endetté à hauteur de 5 millions, il lui resterait encore 2,5 millions d’euros à rembourser. Le chroniqueur a ajouté pour conclure : “J’ai été condamné, je rembourse ce qui a été affecté à mes dettes, ce qui est normal.“

Benjamin Castaldi et Matthieu Delormeau © C8

