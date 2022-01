Benjamin Mascolo: o meglio Benji e B3N il gemello più amato dalla donne

Chi è Benjamin Mascolo?

Nome: Benjamin Mascolo

Pseudonimo: Benji e B3N

Data di nascita: 20 Giugno 1993

Età: 28 anni

Segno Zodiacale: Gemelli

Luogo di nascita: Modena

Altezza: 1,75 cm

Peso: 71 kg

71 kg Tatuaggi: innumerevoli tatuaggi su tutto il corpo. Tra questi, un budino dedicato alla madre, il numero 93 (suo anno di nascita), una X sul braccio sinistro, la scritta Find Your self e diverse decorazioni. Sul braccio destro ha le pedine degli scacchi, un ragazzo con la chitarra, un cerchio sulla mano destra e delle lettere sulle dita. Sul petto ha tatuato un cuore, sullo stomaco la scritta “ Burn the boats ”, sul collo una rondine.

Tatuaggi: innumerevoli tatuaggi su tutto il corpo. Tra questi, un budino dedicato alla madre, il numero 93 (suo anno di nascita), una X sul braccio sinistro, la scritta Find Your self e diverse decorazioni. Sul braccio destro ha le pedine degli scacchi, un ragazzo con la chitarra, un cerchio sulla mano destra e delle lettere sulle dita. Sul petto ha tatuato un cuore, sullo stomaco la scritta "Burn the boats", sul collo una rondine.
Profilo Instagram Ufficiale: @b3nm

Biografia

Benjamin Mascolo nasce il 20 ottobre 1993 a Modena. Suo padre Alfonso è italiano, mentre sua mamma Jocelyn è australiana. Fin da piccoli, Benjamin e suo fratello Alexander Mascolo hanno l’opportunità di girare il mondo con la loro famiglia. Il duo Benji & Fede nasce mentre Benji è in Australia per motivi di studio (Benji si è diplomato infatti al Rosny College di Hobart, in Tasmania): era il 20 dicembre 2010 quando i ragazzi si conoscono su Facebook. Dopo essersi conosciuti su Facebook, i due ragazzi hanno dato vita al duo, che ha garantito loro una grande notorietà con quattro all’attivo, di cui due disco di platino e uno disco d’oro, e 18 singoli. Il duo nel 2020 decide di separarsi per continuare le carriere da solisti. Nel corso del 2021 è previsto un documentario prodotto da Amazon Prime sulla vita di Benji e sull’episodio che più lo ha segnato nella sua vita: la malattia. Il documentario si chiama Benji: Respira

Benji è un grande amico Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ed è fidanzato con l’attrice Bella Thorne, con la quale potrebbe sposarsi presto.

uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare

Da quel momento Benjamin ha adottato uno stile di vita sano, ha smesso di fumare giurando che non avrebbe mai più toccato una sigaretta.

Benjamin Mascolo Instagram

Benjiamin alias B3N conta su Instagram quasi 2 Milioni di Followers: dopo la grande popolarità ottenuta in italia Benjiamin è divenuto famoso anche all’estero per la sua relazione con Bella Thorne.

Carriera: gli esordi di Benji & Fede

Dopo aver conosciuto, tramite Facebook, Federico Rossi, i due ragazzi costituiscono il duo canoro Benji & Fede. Il gruppo inizia il proprio percorso pubblicando video di cover su Facebook, raccogliendo sempre più follower. Nel 2014 si propongono come Nuova Proposta al Festival di Sanremo 2015, senza superare le selezioni.

Le numerosissime visualizzazioni che raccolgono su Facebook li fanno notare a una radio nazionale, che propone loro di iniziare un tour nelle piazze italiane. E’ proprio durante questo tour che il loro sogno si realizza: vengono infatti notati da un talent scout della Warner Music Italy che fa firmare ai ragazzi il loro primo contratto discografico. Partecipano quindi al Coca Cola Summer Festival e incidono il loro primo album, “20:05” (come l’ora in cui Federico Rossi ha mandato il messaggio su Facebook a Benjamin Mascolo proponendogli di formare un duo) che arriva al disco di platino.

Nel 2016 Benji & Fede partecipano finalmente a Sanremo come Nuova Proposta con la canzone “Eres Mia”, canzone che diventerà uno dei maggiori successi del duo, e successivamente pubblicano il loro libro autobiografico dal titolo “Vietato smettere di sognare”. Nello stesso anno Benji & Fede pubblicano il loro secondo album, “0+“, che raggiunge il prestigiosissimo traguardo di un doppio disco di platino. Nel 2017 pubblicano il brano “On Demand” insieme al rapper Shade.

Nel 2018 viene pubblicato il loro terzo album, “Siamo solo noise”, che diventa disco d’oro in appena una settimana. Benjamin ha fondato anche un suo brand d’abbigliamento, “The penguin Industry”, noto ai più giovani anche per le cover per iPhone e Smartphone.

Nel 2019 Benji & Fede pubblicano il loro ultimo album, Good Vibes, che contiene successi come “Dove e Quando” (che nel video vede protagonista Giulia Belmonte, fidanzata di Stash) e “Sale”, in collaborazione con Shari.

La separazione da Fede: la carriera da solista e di attore

Il 17 febbraio 2020, il duo ha annunciato, tramite Facebook, la separazione del gruppo, causando sconcerto e delusione tra i fan. La separazione avrebbe dovuto concretizzarsi in occasione di un mega-concerto finale, inizialmente programmato per il 3 maggio 2020 all’Arena di Verona e poi rimandato a data da destinarsi a causa dell’epidemia di COVID-19. Le ragioni della separazione non sono certe: c’è chi ritiene che i due intendano dedicarsi a carriere da solisti, ma in molti ipotizzano che la causa vada ricercata nella relazione tra Benjamin Mascolo e l’attrice Bella Thorne, con la quale sarebbe in vista un matrimonio. Anche Federico Rossi è fidanzato con Paola di Benedetto.

Il 26 febbraio 2021 Benjiamin Mascolo lancia il suo primo album solista con lo pseudonimo di B3N: il disco si intitola California ed è prodotto dalla Warner Music.

IL 12 novembre 2021 esce il documentario a lui dedicato realizzato da Amazon Prime Video: Si chiama Ben Respira, e parla della vita di Benjiamin Mascolo iniziando dalla rara patologia polmonare che da cui è affetto e che teoricamente non gli avrebe mai permesso di correre. Ben attualmente corre la maratona, il documentario parla della forza e della sua battaglia passando per la musica e per l’amore per la sua fidanzata e futura moglie Bella Thorne.

Benjamin Mascolo e Demetra Avincola

Prima della sua storia con Bella Thorne, Benjamin Mascolo è finito al centro del Gossip per una sua precedente relazione con l’attrice Demetra Avincola. Dopo aver postato su Instagram una loro foto ad Amsterdam, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Benjamin aveva confermato di essere legato all’attrice. L’annuncio della rottura tra i due è stato dato dallo stesso Benji sul suo profilo Instagram, nell’estate 2018.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne

Il grande amore di Benji è arrivato dopo l’incontro con l’attrice americana Bella Thorne, che Benji va spesso a trovare negli Stati Uniti. Il rapporto tra Benji e Bella è molto solido ma, allo stesso tempo, particolare: Benji, nei precedenti rapporti, è sempre stato monogamo, mentre Bella si è sempre dichiarata pansessuale, bisessuale e poligama, ed è stata protagonista di alcuni film hard che ha realizzato come regista. Proprio durante la partecipazione a un gay pride, insieme a Federico Rossi, Benji ha confermato che Bella è bisessuale.

Benji ha conosciuto Bella attraverso Instagram: pare infatti che nel 2016 Bella abbia preso l’iniziativa commentando le foto del ragazzo. La loro relazione è stata annunciata al mondo attraverso la foto di un loro bacio al festival di Coachella, pubblicata a mezzo social. Sembra che il loro amore sia nato proprio durante il Coachella, quando i due anno vissuto a stretto contatto per un’intera settimana.

Bella ha pubblicato per la prima volta, nell’estate 2019, una foto di Benji sul proprio profilo ufficiale, per cancellarla però misteriosamente pochi minuti dopo. Nello stesso periodo, un hacker ha rubato delle immagini private dal profilo Snapchat di Bella, chiedendole un riscatto per non pubblicarle: Benji ha aiutato la sua ragazza pubblicando questi screenshot sui propri canali social. Non intendendo sottostare al ricatto, Bella ha deciso di pubblicare le proprie foto intime prima che lo facesse l’hacker. La loro relazione prosegue a gonfie vele, tanto che lo scorso gennaio Bella ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di Benji, annunciando l’arrivo di un grande annuncio: le emoji degli anelli di fidanzamento non lasciano spazio a tante interpretazioni!