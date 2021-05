Benvenuti nell’età dell’eccellenza: l’intervista a Mauro Porcini

È un’indagine sul ruolo del designer nelle imprese e sulla sua formazione. Ma è anche allo stesso tempo un manuale di istruzioni per giovani creativi, per imparare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, e una raccolta di consigli per professionisti affermati e CEO, con l’invito a cogliere l’importanza di dare spazio all’innovazione nel vero senso del termine. Il tutto condito da esperienze personali che danno prova di quanto la passione per il proprio lavoro possa cambiare il modo di vivere e di vedere il mondo. Mauro Porcini, chief design officier di PepsiCo, ingegnere, nato a Gallarate e cresciuto a Varese ha inserito tutto questo all’interno del suo libro, “L’età dell’eccellenza” (512 pagine, 25 euro), edito da Il Saggiatore. Dal Politecnico di Milano alla guida del dipartimento di design della seconda più grande azienda nel campo dell’alimentazione al mondo, Porcini ha raccontato la sua visione, le sue speranze e le sue previsioni sul futuro all’interno di un manuale che si è praticamente scritto da solo.

L’idea che il design troppo spesso sia relegato solo a una posizione “decorativa” all’interno delle aziende è uno dei cardini del volume di Porcini. Secondo il chief designer officier di PepsiCo, invece, l’innovazione è design-driven. Il designer non si occupa solo di estetica, ha una formazione completa che va dalla scienza, con matematica, fisica, scienza dei materiali, alla macroeconomia, alla dimensione dell’umano, con semiotica e antropologia. I designer, di fatto sono formati su tutto quello che è alla base dell’innovazione. «Il libro un condensato di esperienze e nozioni che ho imparato sul campo in vent’anni di carriera – spiega Porcini, che raggiungiamo nella sua casa di New York via zoom – spero che possa essere d’aiuto ai giovani per uscire dalla loro comfort zone, ma anche a tutte quelle aziende che ancora non hanno questo approccio all’innovazione».

Mauro Porcini

Che cos’è l’età dell’eccellenza?

«L’età dell’eccellenza è quella verso la quale stiamo andando in questo momento. Non ci siamo ancora arrivati, ma siamo sulla strada giusta. L’età dell’eccellenza è quella in cui chiunque può avere un’idea e trovare accesso al finanziamento necessario in modo incredibilmente più semplice rispetto a quanto non accadesse vent’anni fa. Stiamo assistendo a una proliferazione di fondi a caccia di investimenti vantaggiosi e idee innovative. I soldi quindi si ottengono più facilmente e i costi di produzione si stanno abbassando. Basti pensare ai vantaggi dell’avvento delle stampanti 3D e le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Per vendere, basta aprire un e-commerce. Tutto quello che prima era un impedimento per l’ingresso di un nuovo prodotto sul mercato, oggi si sta sgretolando. E questo significa che anche i piccoli produttori hanno una possibilità e che possono fare concorrenza ai grandi marchi. Per questo, fare il minimo indispensabile, fare “abbastanza” non è più sufficiente. Per avere successo, tutti devono puntare a creare il prodotto migliore sotto ogni aspetto, dal marketing, alla sostenibilità, altrimenti ci sarà sempre qualcuno che lo farà meglio. È una sorta di competizione darwiniana per la sopravvivenza. Solo i brand e i prodotti migliori sopravviveranno».

Mauro Porcini

Che ruolo ha la tecnologia in questo “nuovo Umanesimo”?

«La tecnologia ha un ruolo fondamentale, ma va utilizzata in modo intelligente, deve essere un facilitatore dell’eccellenza umana e amplificare la nostra creatività, può aiutare a sviluppare un prodotto in modo organico e adattarlo alle varie esigenze, ma non la sostituirà. L’uomo ha bisogno di creare e di sbagliare. La tecnologia è certamente uno strumento indispensabile, ma la creatività deve passare attraverso la sua pancia e la sua testa».

Chi sono gli unicorni di cui parla nel libro?

«L’unicorno non esiste. È un’idea platonica di perfezione a cui tendere. Ho stilato una lista di caratteristiche molti anni fa, quando ancora lavoravo da 3M e dovevo assumere delle persone da inserire nel mio team. Cercavo persone proattive, intuitive, analitiche, visionarie e con una prospettiva unica. Avevo buttato giù una lista per i recruiter, per dare un’idea della figura che stavo cercando. E una volta inseriti i membri all’interno dell’azienda, usavo quelle indicazioni come stimolo a migliorarsi. Ma anche per me, perchè neanche io sono un unicorno e sono in viaggio verso quell’obiettivo. Lungo la strada ovviamente si commettono errori e sono fondamentali figure come i metamentori, da prendere ad esempio e che ci accompagnano nel percorso. Negli anni la lista si è arricchita, ma quello che a mio avviso non può mancare, il “requisito zero”: la bontà. È la base per lavorare in team».

Quanto è importante che umanità e design vadano di pari passo?

«Io dico sempre che l’innovazione deve essere “From people to people”. Parte tutto da noi innovatori. Nelle aziende non si parla troppo di strumenti e processi e non delle caratteristiche, di come pensano le persone. Processi e strumenti servono, ma la differenza la fanno le persone. Tutto poi deve essere rivolto alle persone, le “people” destinatarie di quella innovazione. Vent’anni fa era un ragionamento scomodo per le aziende. C’era il design prodotto nei settori design-driven, come la moda o l’automotive, in cui il look era fondamentale. Mentre in altre industrie questa cosa è meno ovvia. Tecnologia, business, design e essere umano dovrebbero andare insieme in tutti i tipi di aziende».