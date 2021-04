beppe-grillo-difende-il-figlio-dall’accusa-di-stupro-«si-stavano-divertendo»-video

Beppe Grillo, in un video pubblicato sul suo blog, ha difeso il figlio Ciro, accusato di stupro. Scopriamo cosa è successo e le dichiarazioni pericolose dell’uomo.

Il figlio di Beppe Grillo è accusato di stupro di gruppo, insieme a tre amici. I quattro sono accusati di aver violentato il 16 luglio 2019 una ragazza di 19 anni, nella villa in Costa Smeralda di proprietà del padre, dopo una serata al Billionaire.

La storia comincia al Billionaire di Flavio Briatore, dove i quattro incontrano due ragazze (tra cui la ragazza stuprata) e bevono insieme prima di andare nella villa di Beppe Grillo. Una delle due ragazze si addormenta. I ragazzi ammettono il sesso di gruppo con la ragazza che li accusa di stupro, ma sostengono che la 19enne fosse consenziente e consapevole.

La ragazza racconta, invece, di una notte da incubo in cui ha subito un vero e proprio stupro di gruppo e ammette di essere riuscita a denunciare solo dopo alcuni giorni. Il 26 luglio, rientrata a Milano, si è presentata alla caserma dai carabinieri, ha denunciato la violenza. Nel verbale ha accusato:

Arma nelle mani dell’accusa (e a quanto pare anche della difesa) un video di quella notte che ritrae i protagonisti della vicenda. Secondo l’accusa, nel video viene mostrato chiaramente il mancato consenso della ragazza agli atti sessuali perpetuati dal figlio di Beppe Grillo e i suoi amici:

Secondo la difesa e secondo Beppe Grillo il video dimostrerebbe che non si tratta di stupro: il figlio, gli amici e la ragazza erano tutti consenzienti.

Beppe Grillo si è espresso sull’accusa di stupro che ha coinvolto il figlio Ciro e ha pubblicato un video in cui lo difende:

Ormai sono due anni che questa storia va avanti: se dovete arrestare mio figlio perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera. Voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali non è stato arrestato. La legge dice che i violentatori vanno messi in galera, interrogati lì o ai domiciliari. Mio figlio e i suoi amici sono liberi da due anni: perché non li avete arrestati subito?

Perché non li avete arrestati? Ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Non lo avete fatto perché vi siete resi conto che non è vero niente. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia…Vi è sembrato strano. Lo è!