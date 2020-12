Beppe Sala si ricandiderà a sindaco di Milano: “Fiero di aver guidato la città”

Beppe Sala sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunale di Milano previste nella primavera del 2021. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino, eletto nel 2016, in un video pubblicato sui suoi account social.

Una decisione arrivata dopo mesi di riflessione, come ammesso dallo stesso Sala, con l’ex commissario unico di Expo che aveva visto aumentare i suoi dubbi sia per la pandemia di Coronavirus che per i dubbi di pezzi del centrosinistra milanese che avrebbero voluto puntare su un candidato diverso.

Nel video Sala spiega di candidarsi per “ottenere la vostra fiducia per poter guidare una nuova trasformazione di Milano”. “Come potete capire dalle mie parole non mi candido quindi per completare il lavoro ma per avviare una nuova fase che sarà difficile, faticosa, ma anche, e ne sono convinto, riporterà Milano ad essere una città di ispirazione per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo”, ha spiegato. “Sono pronto, a voi decidere – ha aggiunto -. Essendo convinto io che, se non sceglierete me, certamente avrete la possibilità di scegliere altri candidati capaci, perché così è sempre stato a Milano. Nel frattempo mi impegnerò al massimo fino all’ultimo giorno del mio mandato”.



Sala si è detto “fiero” di aver potuto guidare Milano “in un periodo così particolare, glorioso per i primi 4 e difficilissimo nell’ultimo. E dando per scontato che non tutti saranno d’accordo, sono fiero di come l’ho fatto”. “Ci sono le opinioni e i fatti – ha aggiunto – e un fatto è che Milano ha vissuto una fase di straordinaria crescita e si è imposta all’attenzione del mondo per la sua attrattività”.

Dall’altro fronte, quello del centrodestra, per ora non si sono registrati annunci. Salvini, Meloni e Berlusconi avevano promesso di fare un nome dopo la fine dell’estate, nome mai arrivato. Non è neanche chiaro se effettivamente i partiti della coalizione abbiano effettivamente individuato uno sfidante per Sala, né se abbiano voluto attendere la decisione del sindaco uscente.

