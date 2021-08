beppe-vessicchio-senza-freni-su-gianni-morandi-“lui-non-…”

Conosciamo tutti Beppe Vessicchio per essere un noto musicista e anche direttore d’orchestra. Per tanti anni è stato al timone dell’orchestra del Festival di Sanremo e lo abbiamo visto anche protagonista del programma di Maria De Filippi ovvero Amici. Insomma la sua fama è ovviamente molto grande non soltanto per quello che ha fatto in televisione, ma anche per aver lavorato tanti anni al teatro con artisti di un certo calibro.

Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato dai giovani

Ad ogni modo, per tanti giovani è divenuto famoso proprio grazie alla partecipazione ai programmi sopracitati ovvero il Festival di Sanremo e Amici. Proprio in questi giorni sembra aver rilasciato una intervista molto importante a Il Fatto Quotidiano raccontando anche qualche aneddoto legato all’ambiente che lo circonda ormai da diversi anni. Sembrerebbe che il musicista si sia soffermato soprattutto a parlare del Festival di Sanremo sottolineando di aver vissuto queste esperienze, come tra le più molto importanti di tutta la sua carriera.

Il musicista parla della sua partecipazione alle edizioni passate del Festival

Ad un certo punto sembra che il giornalista abbia chiesto a Beppe se per lui questi anni trascorsi sul palco dell’Ariston siano stati fonte di stress. La risposta di Beppe Vessicchio è stata davvero piuttosto inaspettata. “Per me no tanto ci posso tornare anche l’anno dopo, mentre gli artisti ne sentono l’importanza, sentono la precarietà del sistema e la tensione è sempre alta. Solo Elio e le Storie Tese sono andati lì per giocare e divertirsi. Gli altri? Ho sentito le mani ghiacciate di persone che hanno sempre mostrato grande sicurezza”. Questo non specifico quanto dichiarato da Beppe Vessicchio, ovviamente con un velo di ironia.

Due aneddoti, uno su Gianni Morandi e uno su Pippo Baudo

Ad un certo punto dell’intervista, poi, Vessicchio pare che abbia voluto svelare un retroscena legato proprio al mondo dello spettacolo e soprattutto al Festival di Sanremo citando un grande artista come Gianni Morandi. “Ho visto la tensione anche in Gianni Morandi: lui è il più navigato, che non stona neanche se gli dai una martellata, prima di entrare era avvolto dall’ansia”. Queste le parole dichiarate dal musicista, il quale ad un certo punto sembra aver anche parlato di Pippo Baudo. “Ho visto Pippo Baudo sistemare i vasi dei fiori all’ingresso dell’Ariston. Come lui nessun altro; a Roma era presente anche alle prove dell’orchestra, a sottolineare la totale immersione nel Festival. Un anno ha pure corretto il finale di Con te partirò di Bocelli, e in altri casi ha cambiato introduzioni troppo lunghe dei brani”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal musicista, che ha così voluto raccontare alcuni aneddoti relativi alla sua partecipazione al Festival in molte edizioni.