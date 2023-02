‘Berbigão do Boca’ abre Carnaval de Florianópolis com 3,4 toneladas de recicláveis recolhidos

Espaços no entorno do bloco passaram por ação de coleta seletiva para destinação de materiais recicláveis. Evento foi piloto para um projeto da prefeitura da capital de “lixo zero”. Operação de limpeza será avaliada no início da semana

Foram coletadas 3,2 toneladas de recicláveis após tradicional Berbigão do Boca, evento que abriu o Carnaval em Florianópolis na sexta-feira (10). Segundo a prefeitura, a operação da limpeza terminou na madrugada deste sábado (11).

Além do saudosismo, a celebração marcada pelos icônicos bonecos gigantes entrou em 2023 de cabeça na sustentabilidade. O evento foi piloto para uma operação da prefeitura da capital de “lixo zero”.

Materiais como plástico, papel, vidro e metal foram entregues para triagem à associação de recicladores Amigos da Natureza, informou o superintendente de Coleta de Resíduos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Ulisses Bianchini.

Cerca de 100 pessoas trabalharam na limpeza das ruas do Centro de Florianópolis

Os trabalhos aconteceram em meio à chuva, que caiu entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. Cerca de 100 pessoas atuaram na limpeza das ruas.

Na segunda-feira (13), a operação será avaliada pelas várias secretarias, a fim de definir o esquema de trabalho para o Carnaval.

“Esse ano, fizemos a limpeza com um diferencial que é o olhar para a reciclagem. Fizemos a pré-triagem das embalagens de vidro, plástico e metal ainda no Centro e os materiais separados foram doados para a Associação Amigos da Natureza”, comenta João da Luz, secretário de Limpeza e Manutenção Urbana.

Carnaval em Florianópolis terá desfiles, shows, blocos e mais; veja programação

Berbigão do Boca

A programação iniciou às 12h ao lado do Mercado Público. Bloco aberto, não foi preciso pagar para participar. Contudo, os organizados venderam camisetas por R$ 30.

A folia contou com apresentações musicais e opções de comida.

O “Arrastão da Alegria”, momento em que o bloco toma as ruas, começou por volta das 19h.

Público acompanha o Berbigão do Boca, em Florianópolis

Grupo toca no Berbigão do Boca, em Florianópolis

Público acompanha apresentação no palco no Berbigão do Boca, em Florianópolis

Tradicionais bonecos do Berbigão do Boca, em Florianópolis

