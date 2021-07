bergamotto-di-reggio-calabria,-la-regione-stanzia-2,7-milioni-per-investimenti-aziendali

Bergamotto di Reggio Calabria: pubblicato il bando per migliorare la competitività del settore. L’assessore Gallo: “Produzione fondamentale per l’identità culturale della Calabria”

Migliorare la competitività della filiera del bergamotto. Questo l’obiettivo del nuovo bando tematico redatto dal dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che, su indicazione dell’assessore regionale al ramo Gianluca Gallo, intende concentrarsi sulle singole filiere.

Gallo: “filiera importante”

“Ci siamo adoperati con grande determinazione – afferma Gallo – per rinvenire le risorse da destinare a questo bando, ovvero 2.774.165,17 euro, in quanto quella del bergamotto è una filiera molto importante sia per l’identità culturale e le tradizioni calabresi, sia per l’economia regionale. Siamo giunti alla stesura dell’avviso pubblico – aggiunge – dopo un’intensa concertazione con le organizzazioni di categoria agricole e gli ordini professionali, accomunati dall’obiettivo di valorizzare e potenziare una produzione di nicchia già apprezzata e molto richiesta sul mercato”.

L’avviso

“L’avviso pubblico – spiega l’assessorato all’Agricoltura – per la presentazione delle domande di aiuto a sostegno degli investimenti nelle aziende a indirizzo bergamotticolo, valido per l’annualità 2021, è disponibile sul portale istituzionale http://www.regione.calabria.it. I beneficiari sono gli agricoltori, in forma singola o associata, le cui aziende, prevalentemente a indirizzo bergamotticolo, siano localizzate nelle aree a vocazione bergamotticola, come stabilito dal Disciplinare per la denominazione di origine protetta “Bergamotto di Reggio di Calabria – Olio essenziale”, approvato dal Mipaaf”.

Gli investimenti finanziabili

“Tra gli investimenti di tipo materiale ritenuti finanziabili – prosegue la nota –, i miglioramenti fondiari relativi alla realizzazione di nuovi impianti di bergamotto in sostituzione di impianti degradati o di agrumeti; quelli legati alla realizzazione di nuovi impianti di bergamotto su superfici agricole irrigue non agrumetate e di reinnesto su bergamotto e su altre specie di agrumi con varietà di bergamotto “Femminello” e “Fantastico”. E ancora – si specifica –, i miglioramenti fondiari atti a favorire l’efficienza della risorsa idrica, con sistemi di irrigazione a basso consumo, privilegiando gli interventi che non prevedano l’interramento delle ali gocciolanti. Per quanto riguarda i nuovi impianti, le varietà ammesse a finanziamento saranno esclusivamente “Femminello” e “Fantastico”. Gli stessi non dovranno superare la densità di numero 450 piante ad ettaro, come previsto dal disciplinare per la denominazione di origine protetta “Bergamotto di Reggio di Calabria – Olio essenziale”.

La dotazione economica

“La dotazione finanziaria – viene sottolineato – è suddivisa in 1.664.499,10 (pari al 60% dell’assegnazione complessiva) per l’azione A e 1.109.666,07 per l’azione B, ma potrà essere incrementata con risorse aggiuntive. Gli aspiranti beneficiari potranno presentare domanda per entrambe le azioni, fermo restando che la spesa massima concedibile è di 180.000 euro, con un contributo massimo erogabile di 90mila euro”.

Le domande

“Le domande di aiuto – conclude l’assessorato – dovranno essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Burc e sul sito istituzionale della Regione (www.regione.calabria.it) alla casella pec bandi.agricoltura@pec.regione.calabria.it, formalmente indirizzate al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore 4 “Servizi Area Territoriale Meridionale – Funzioni Territoriali”, Via Modena Chiesa n. 1/A – 89132 Reggio Calabria”.