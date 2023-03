Berisha: Nesër regjistrohemi në KQZ, do hyjmë në zgjedhje me vendimin e gjyqtarit, Zhukri

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, ka thënë se pavarësisht vendimit të Gjykatës së Apelit, Partia Demokratike do të marrë pjesë në zgjedhjet e 14 majit, pasi ai me grupimi i tij politik do të regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Më tej Berisha ka treguar sesi do të hyjë në zgjedhje duke iu referuar vendimit të gjyqtarit, Agron Zhukri, i cili në 25 mars të vitit 2022, i dha selinë dhe vulën e Partisë Demokratike Sali Berishës, duke konfirmuar Kuvendin 11 Dhjetorit.

“Vetëkuptohet, nesër do të dorëzojmë të gjitha dokumentet për regjistrim. Vendimi i gjykatës deri sa të vendosë gjykata më e lartë, sepse ky vendim është plotësisht i rikursueshëm në natyrën e tij. Por ka një arsye tjetër po kaq të fortë. Kodi zgjedhor në nenin 64, pika 2, b; përcakton që partia politike të regjistrohet, detyron që të jetë emri i kryetarit të Partisë, Adresa dhe gjithçka tjetër rreth tij”, ka thënë Berisha.

Berisha ka pretenduar se KQZ-ja nuk do të refuzojë kërkesën e grupimit të tij politik për t’u regjistruar në zgjedhje dhe se do t’i përmbahet ligjeve dhe Kodit Zgjedhor.

“Unë besoj se KQZ-ja nuk do të pranojë kurrë një gjë të tillë. Them se do ti përmbahet ligjeve dhe kodit dhe nuk do të lozë me një procedurë të tillë, e cila damkos zgjedhjet, institucionin e administrim të tyre, pa filluar. Ndaj dhe ne do të paraqesim të gjithë dokumentet për regjistrim në KQZ, siç na takon”.

“Dorëzojmë edhe vendimin, i cili në kohën që nuk është bërë rekursi, është në fuqi plotësisht, vendimi i gjykatës së faktit. Normalisht duhet të jetë i vetmi vendim, nuk shqyrtohen kurrë në Apel këto vendime”, ka sqaruar Berisha raporton RTSH, përcjell Dukagjinin.com.

