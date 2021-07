berlusconi,-che-frecciata-ad-alessia-marcuzzi:-come-ha-commentato-l’addio

L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi fa molto discutere: Berlusconi non risparmia una stoccata velenosa alla popolare conduttrice.

Quella del 1 luglio è una data importante per vari motivi. E’, per esempio, la data di avvio del calciomercato, ma anche quella di inizio delle nuove stagioni televisive.

Una data in cui anche ‘Mediaset’ ha comunicato i nuovi palinsesti, non senza qualche sorpresa.

Si sapeva già da un po’ che ci sarebbe stato l’addio di qualche volto noto. Quello che non ci si aspettava è che tra coloro a salutare ci sarebbe stata Alessia Marcuzzi.

La conduttrice de ‘Le Iene’ ha detto addio, almeno per il momento, all’emittente milanese. Era stata lei stessa ad anticipare la decisione, che è stata poi comunicata anche dall’ad Piersilvio Berlusconi, con un post su Instagram.

Nel suo post, Alessia ha scritto un lungo messaggio per spiegare le ragioni della sua scelta.

Una scelta, spiega, decisamente sofferta, ma necessaria per guardarsi dentro e fare chiarezza:

Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. Credo però che questa pandemia oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare.