berlusconi-di-nuovo-in-ospedale:-secondo-ricovero-in-due-settimane

Silvio Berlusconi ricoverato di nuovo in ospedale, sarebbero in corso gli accertamenti. Si tratta del secondo ricovero in due settimane per il leader di Forza Italia. Oggi, mercoledì 7 aprile 2021, è stato ricoverato nella struttura ospedaliera San Raffaele di Segrate, che si trova alle porte di Milano. Due settimane fa, nello stesso ospedale, aveva effettuato alcuni controlli riguardanti le condizioni post Covid-19 e i problemi cardiaci. Come rivelano fonti del partito Forza Italia, l’ex premier sarebbe attualmente in ospedale nuovamente per eseguire alcuni accertamenti. Pare, inoltre, abbia raggiunto la struttura ospedaliera di Milano in elicottero.

Berlusconi ha trascorso la festa di Pasqua insieme a sua figlia Marina, nella casa di quest’ultima in Provenza. Dopo le festività, il leader di Forza Italia si ritrova nuovamente a dover trascorrere il suo tempo con le visite mediche. I medici avevano deciso di procedere con il ricovero già lo scorso 22 marzo, e sembra che ora abbiano ritenuto opportuno un secondo ricovero. Le fonti del partito avevano segnalato che non era accaduto nulla di grave al loro leader. Nonostante ciò, avevano fatto sapere che l’ex premier doveva stare a riposo per qualche tempo. Due giorni dopo ha avuto modo di tornare a casa.

Ma oggi si trova, ancora una volta, ricoverato nell’ospedale San Raffaele, sempre per accertamenti. Nei mesi scorsi, si è ritrovato a combattere contro il Coronavirus. L’ex premier ha affrontato il virus e l’ha distrutto. Dopo essere risultato negativo, lui stesso ci ha tenuto a far sapere ai cittadini italiani che il Covid per lui rappresenta una delle esperienze più complicate della sua vita.

Successivamente è avvenuto l’ennesimo ricovero, qualche settimana fa, annunciato dal suo avvocato Federico Cecconi, nel corso del processo del Ruby Ter che lo vede al centro dell’attenzione. Non sono stati chiariti nel dettaglio i problemi di salute di Silvio Berlusconi, ma nella certificazione medica – depositata dal suo legale – risultava che il leader aveva bisogno di riposo.

Ora non resta che attendere per scoprire come sta Berlusconi dopo questo ricovero di oggi. Sull’ANSA si legge che, dopo una visita di controllo, i medici hanno ritenuto necessario eseguire alcuni accertamenti.