Berlusconi di nuovo papà, E’ incinta. E Piersilvio reagisce malissimo, La confessione choc

Silvio Berlusconi potrebbe diventare di nuovo papà all’età di 85 anni. L’ex premier aspetterebbe un figlio dalla terza moglie Marta Fascina, sposata di recente con un matrimonio simbolico. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Roberto Alessi, esperto di gossip e direttore di Novella 2000. Su Mow il giornalista ha scritto: “Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 86 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione”. Al momento non ci sono né conferme né smentite. Per il Cavaliere si tratterebbe del sesto figlio dopo Marina e Pier Silvio, avuti dalla prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, e Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal matrimonio con Veronica Lario durato dal 1990 al 2014.

Berlusconi è inoltre nonno di ben dodici nipoti: due avuti da Marina, tre da Pier Silvio, quattro da Barbara, due da Eleonora e poi il piccolo Emanuele Silvio, l’erede che Luigi ha avuto dalla moglie Federica Fumagalli nell’autunno 2021. Marta Fascina, invece, diventerebbe mamma per la prima volta. La deputata, classe 1990, non ha altri figli e non si è mai sposata prima dell’incontro con Silvio Berlusconi.

Incontro che ha cambiato la vita della giovane, che – secondo i beninformati – avrebbe fatto di tutto per convolare a nozze, seppur simbolicamente, con il leader di Forza Italia. La coppia è unita dal 2020: i due si sono conosciuti grazie alla passione comune per la politica, e sono diventati ben presto inseparabili. Il matrimonio è stato celebrato il 19 marzo 2022 con una cerimonia privata, priva di alcun valore legale. Cerimonia alla quale Francesca Pascale, ex di Berlusconi, non avrebbe reagito positivamente.

Il terzo matrimonio di Silvio Berlusconi

Il matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina si è tenuto a Villa Gernetto, nella località di Lesmo (comune della provincia di Monza e della Brianza). Inizialmente, da quanto trapelato da fonti di partito, il fondatore di Mediaset avrebbe voluto sposarsi in comune. Dopodiché, su pressione dei figli e degli amici di sempre, avrebbe cambiato idea, optando per un “party all’americana”, cioè una festa in cui ha promesso amore eterno alla compagna, ma senza impegnarsi civilmente. Per l’occasione la Fascina ha indossato un abito bianco in pizzo francese dello stilista Antonio Riva, con un lungo strascico. Silvio ha invece vestito un completo blu, griffato Armani.

Berlusconi ha potuto contare sulla presenza di Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Adriano Galliani e Gianni Letta. In aggiunta hanno partecipato alcuni big del partito di Forza Italia, tra cui Antonio Tajani, Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli. In più tra gli invitati “l’alleato” Matteo Salvini, leader della Lega. Alla cerimonia si sono visti inoltre Vittorio Sgarbi e Gigi D’Alessio. Grande assente Pier Silvio Berlusconi.

Motivo? Ufficialmente per evitare assembramenti a causa del covid, anche se alcune fonti di stampa sostengono che il numero uno di Mediaset sia in isolamento per un contatto con positivo. Indiscrezioni interne però dicono anche che il figlio di Berlusconi, jnonché suo erede a Mediaset non abbia preso bene la nuova relazione del padre con la Fascina e ancor meno bene un eventuale fratello nato da quest’ultima. Insomma c’è maretta in casa Berlusconi.

