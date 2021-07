berlusconi,-fidanzata-posta-per-errore-foto-a-letto-di-silvio:-“irriconoscibile”

Marta Fascina, 31 anni, attuale fidanzata di Silvio Berlusconi, 84, ha postato su Instagram una foto un po’ sbilenca del leader di Forza Italia. Lo scatto, probabilmente pubblicato per sbaglio (infatti è stato prontamente rimosso anche se ormai era stato salvato dagli utenti, divenendo virale in rete), mostra il politico milanese a letto. “Irriconoscibile“, hanno scritto diversi utenti del web a commento dell’istantanea.

La divulgazione della foto ha nuovamente innescato una buona dose di preoccupazione in alcuni cittadini per le condizioni di salute dell’ex premier che negli ultimi mesi è stato ricoverato in ospedale in diverse occasioni. L’ultima volta, circa un mese e mezzo fa, ha trascorso alcuni giorni al San Raffaele di Milano a causa di sopraggiunte complicazioni legate ai sintomi del post Covid e per via di una fastidiosa gastroenterite.

Proprio nel corso dell’ultimo ricovero, sono emerse anche alcune indiscrezioni che volevano Berlusconi in condizioni critiche. Tali retroscena furono poi smentiti dal diretto interessato tramite un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale. Nella fattispecie l’imprenditore ha sostenuto che le sue condizioni stessero “gradualmente migliorando”.

Silvio Berlusconi lontano dai riflettori da mesi

Fatto sta che sono mesi che il leader di Forza Italia evita le telecamere e centellina le sue interviste e i suoi interventi pubblici. Al suo fianco ci sono i suoi fedelissimi, la sua famiglia e appunto la fidanzata Marta Fascina, deputata del partito ‘Azzurro’. Berlusconi ha imbastito una love story con lei dopo aver visto naufragare la relazione con Francesca Pascale che al momento sembra che abbia allacciato un rapporto speciale con la cantante Paola Turci. Le due donne non hanno mai confermato la notizia, ma non l’hanno nemmeno smentita.

Entrambe hanno invitato i curiosi a non ficcare il naso nelle loro vicende private e sentimentali, nel tentativo di smorzare il gossip sul nascere. Per quel che invece riguarda il rapporto tra Silvio e Marta, la ‘forbice’ dell’età è ampissima. Lei è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo (comune in provincia di Reggio calabria). Il fondatore di Forza Italia invece è venuto alla luce il 29 settembre 1936 a Milano. La differenza all’anagrafe è quindi di ben 54 anni.