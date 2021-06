Berlusconi fidanzato, la presunta amata rompe il silenzio: tutta la verità

Clamoroso gossip sulla famiglia Berlusconi. Una ex velina irrompe e fa agitare tutti i paparazzi, lei stessa ora parla di tutto quanto.

Dici Berlusconi e subito la mente corre alle tante peripezie e vicissitudini che questo nome da suscitare. Del resto parliamo di una delle famiglie più in vista ed influenti d’Italia, che ha avuto modo di far parlare di sé in politica e nella storia della imprenditoria del nostro Paese.

Silvio e Paolo Berlusconi Foto dal web

Se Silvio è sempre capace di smuovere le masse con quello che dice e quello che fa, anche suo fratello Paolo non è da meno.

Il primo è risultato molto chiacchierato, nel corso degli ultimi mesi, a causa delle sue condizioni di salute. Tra la positività al Covid ed altre problematiche inerenti la salute, anche la vita sentimentale di Silvio ha suscitato l’interesse delle masse.

È ormai risaputo da tempo che Francesca Pascale fa parte del passato. La rottura è avvenuta ad inizio 2020 ed al posto della napoletana c’è ora la 31enne Marta Fascina, deputata di Forza Italia.

Ma anche Paolo Berlusconi è uno che sa far parlare di sé. Ed infatti da qualche giorno circola una voce di gossip che indicherebbe quest’ultimo come fidanzato con una bellissima molto amata dagli italiani.

“Paolo B. sta con M. C.”, parla la diretta interessata

Bellissima che altro non sarebbe che Maddalena Corvaglia. La ex velina, secondo un gossip lanciato da “Novella 2000”, avrebbe fatto le presentazioni ufficiali in famiglia e trascorso la giornata con Paolo Berlusconi, il nipote Pier Silvio e la compagna di quest’ultima, Silvia Toffanin.

La cosa ha portato la 41enne di Galatina, in provincia di Lecce, a rilasciare un messaggio sul proprio profilo Instagram personale.

Pur non nominando direttamente Paolo Berlusconi, è chiaro che la Corvaglia si riferisca a quest’ultimo, smentendo tutto quanto.

Lei in passato è stata legata sentimentalmente ad Enzo Iacchetti, poi tra il 2011 ed il 2017 ha avuto come marito Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, al quale ha dato la figlia Jamie Carlyn Birnbaum dieci anni fa. In seguito c’è stata qualche altra frequentazione, ma ad oggi la Maddy risulta essere single.