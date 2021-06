Berlusconi: “il partito unico del Centro/Destra indispensabile per la ripartenza. Non fusione a freddo, ma costruzione dal basso”

Silvio Berlusconi in un intervento telefonico alla convention “Italia, ci siamo” lancia un appello a Giorgia Meloni e Matteo Salvini: “il nostro compito è quello di costruire un partito repubblicano sul modello americano, nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese, partito che garantisca stabilità al governo. Non può essere una fusione a freddo o per incorporazione ma – ha aggiunto – abbiamo fino al voto del 2023 per costruirlo dal basso”.