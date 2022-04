berlusconi-sorprende-tutti,-miriana-trevisan-prende-il-posto-della-famosissima-conduttrice.-fan-sotto-choc,-cosa-succede

La showgirl Miriana Trevisan si prepara a fare il suo inaspettato ritorno in prima serata in casa Mediaset: la proposta è bollente ed è arrivata nel salotto di Silvia Toffanin. Miriana Trevisan è stata una concorrente amatissima dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. La nota showgirl ha fatto un percorso sorprendente e senza dubbio ricco di colpi di scena. La gieffina era infatti stata eliminata dal pubblico salvo poi decidere di rientrare in casa grazie al “biglietto di ritorno”. Da quel momento in poi si è messa gioco completamente mettendo in mostra tutte le sue qualità.

Nel corso della sua esperienza si è fatta apprezzare da molti, a partire dal conduttore Alfonso Signorini. Un feeling che ha fatto ipotizzare anche una netta preferenza degli autori nei confronti della showgirl che a settembre potrebbe fare il suo ritorno proprio al reality. L’ipotesi clamorosa è infatti quella di una sostituzione inaspettata: Miriana Trevisan potrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli.

Miriana Trevisan, occasione al GF Vip 7: l’ultima ipotesi è clamorosa

Le numerose previsioni indovinate dalla Trevisan in casa hanno spinto i telespettatori a considerarla come la preferita degli autori. Ipotesi comprovata, secondo un gruppo nutrito di utenti social, anche dalle parole che Alfonso Signorini ha sempre deciso di dedicarle. Una situazione che, unita all’ultima clamorosa rivelazione di Sonia Bruganelli, ha fatto ipotizzare una nuova occasione a settembre proprio in collaborazione con il noto reality.

La moglie di Paolo Bonolis, che in questi mesi ha svolto il ruolo di opinionista al reality, ha rivelato di aver apprezzato questa esperienza ma di escludere un ritorno a settembre. Per questo motivo in casa Mediaset c’è grande apprensione per la scelta della sostituta che a questo punto potrebbe essere proprio Miriana. Un colpo di scena clamoroso per la Trevisan che troverebbe così una importante occasione lavorativa da poter sfruttare.

Allo stesso tempo questo però rappresenterebbe un duro colpo proprio per la Bruganelli che sembra non apprezzare molto l’ex gieffina. L’ormai ex opinionista di Signorini ha spesso messo nel suo mirino proprio la Trevisan e non ha mai negato di trovare alcuni suoi atteggiamenti incoerenti e fuori luogo. Senza dubbio quindi vedere proprio la sua “nemica” al suo posto sarebbe per lei una notizia difficile da superare.

Questa resta almeno per il momento una clamorosa possibilità ancora del tutto da vagliare ma Signorini è sempre stato in grado di regalare colpi di scena al suo pubblico. A quanto pare anche a Berlusconi piacerebbe molto la Trevisan perchè dai modi più pacati ed equilibrati. La situazione sarà più chiara nel corso dei prossimi mesi quando dovranno essere prese le prime decisioni importanti. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Berlusconi sorprende tutti, Miriana Trevisan prende il posto della famosissima conduttrice. Fan sotto choc, cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.