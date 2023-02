Bermuda enviada pela mãe a preso em Hortolândia escondia LSD no elástico

Policiais penais identificaram a droga sintética durante a inspeção da encomenda nesta sexta (17); ao todo, 85 pontos foram apreendidos. Pontos de LSD estavam escondidos em bermuda enviada supostamente pela mãe ao filho preso na penitenciária de Hortolândia (SP)

Policiais penais da Penitenciária III de Hortolândia (SP) localizaram dezenas de unidades de LSD escondidas no elástico de uma bermuda enviada à unidade prisional pela mãe de um custodiado. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira (17).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), os agentes identificaram a droga sintética durante a inspeção da encomenda. Ao todo, 85 pontos de LSD foram apreendidos.

“Ao ser questionado, o preso disse que não sabia do ilícito. Ele foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar. A droga foi encaminhada para a delegacia”, informou, por nota, a pasta.

LSD estava escondido junto ao elástico da bermuda enviado a um dos presos da penitenciária III de Hortolândia (SP)

