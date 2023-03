“Il Mur si sta impegnando per rendere strutturali le misure e le risorse statali per il sostegno e per il potenziamento alla realizzazione dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti”.

L’articolo Bernini: “Rendere strutturali misure e risorse statali per il benessere psicologico degli studenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Ufficio Stampa