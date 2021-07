berrettini-nella-storia:-quanto-guadagnerebbe-il-tennista-con-la-vittoria-a-wimbledon?

Domenica sarà il primo tennista italiano a giocare la finale del prestigioso torneo inglese. Il suo avversario sarà Novak Djokovic o Denis Shapovalov

Berrettini Wimbledon pixabay

Matteo Berrettini, battendo in semifinale il polacco Hubert Hurkacz in quattro set, si è qualificato per la finale che giocherà domenica contro il vincente della partita tra il campione in carica Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov.

E’ un risultato storico per il giocatore e per il tennis tricolore. Il piazzamento migliore di un tennista italiano a Wimbledon era ancora quello di Nicola Pietrangeli, che sessantuno anni fa arrivò in semifinale e perse contro l’australiano Rod Laver.

Il tennista italiano attualmente è nono nel ranking mondiale

Berrettini è il primo italiano che giocherà una finale del torneo più prestigioso nel panorama mondiale e sarà anche la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Quanto potrebbe guadagnare con la vittoria del torneo?

Berrettini Wimbledon wikipedia

Quest’anno il torneo di Wimbledon, il più antico nella storia del tennis, spegne 144 candeline. Wimbledon nella storia è stato interrotto solamente in due occasioni, la prima avvenne nella seconda guerra mondiale, la seconda si è verificata lo scorso anno a causa della pandemia da Coronavirus.

Nel 2021 il torneo è ripreso regolarmente e si svolge come sempre tra giugno e luglio nel noto sobborgo di Londra. Il torneo di Wimbledon è un appuntamento fondamentale per la carriera di ogni tennista. Infatti, insieme agli Open Australiani, gli Open degli Stati Uniti e gli Open della Francia, fa parte dei tornei validi per conseguire il Grande Slam.

La particolarità di Wimbledon è che le partite vengono giocate su campi in erba. Gli eventi principali sono il singolare femminile e il singolare maschile (1 vs 1), il doppio femminile (2 vs 2) e il misto (donna e uomo).

Il tennista italiano Matteo Berrettini, oltre ad aver raggiunto un traguardo storico per il tennis del Belpaese, potrebbe aggiudicarsi il montepremi in palio per la vittoria.

Il montepremi del 2021 è inferiore rispetto a quello del 2019, il trend di questo anno è quello di tutelare le fasce più deboli dal punto di vista economico, quindi i tennisti che si fermano ai primi punti a discapito di chi riesce ad arrivare in fondo al torneo. Questo segue il principio secondo il quale chi vince è un giocatore che ha guadagnato di più nella carriera.

Il montepremi del 2021 è inferiore dell’8% rispetto a quello del 2019. Quest’anno i giocatori si suddividono 35 milioni di sterline. Quest’anno il vincitore di Wimbledon incassa 1.979.979 euro. Un finalista, invece, guadagna 1.048.224 euro.