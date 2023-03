Imunossuprimidos a partir de 12 anos, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI’s) também podem receber a vacina na cidade. Bertioga amplia vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos

A Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo, ampliou o público que pode receber a vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (6). Idosos a partir de 60 anos, imunossuprimidos a partir dos 12, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI’s) podem ser vacinados com o imunizante na cidade.

A vacina da Pfizer bivalente oferece mais proteção contra as novas variantes da Ômicron e pode oferecer uma proteção ainda maior contra a cepa original do coronavírus, segundo a prefeitura.

Para receber a dose bivalente, é necessário ter sido vacinado contra a Covid-19, no mínimo, duas vezes, desde que a última dose tenha sido há pelo menos 4 meses.

A vacina é aplicada nas Unidades da Saúde do Município (UBS) e nas Estratégia de Saúde da Família (ESF), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar comprovante de doses anteriores, comprovante de residência em Bertioga e, no caso de imunossuprimidos, um comprovante da condição de saúde.

Endereços das unidades de saúde:

ESF Boraceia – Rua Vereador Geraldo Rodrigues Montemor, s/nº

ESF Guaratuba – Rua Aprovada 863

UBS Indaiá – Rua São Francisco do Sul, s/nº

UBS Central – Rua Alberto Augusto de Andrade (antiga Rua 14), s/nº, Maitinga

UBS Mirosam – Rua São Gonçalo, s/nº (Vila do Bem), Chácaras

UBS Vicente de Carvalho – Rua Epiphanio Batista, 637, Jardim Vicente de Carvalho.

