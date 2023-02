Bertioga e Guarujá estão em estado de calamidade pública após temporal que castigou o litoral de SP

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e vale por 180 dias. Moradores de Guarujá que perderam casas após temporal que atingiu a região

Addriana Cutino

O governo de São Paulo publicou um decreto que coloca as cidades de Bertioga e Guarujá, no litoral de São Paulo, em estado de calamidade pública. As duas foram as mais castigadas pelo temporal de mais de 16h que atingiu a Baixada Santista. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, no domingo (19), e vale por 180 dias. Os municípios até o momento apresentam os piores cenários das últimas 72h.

Em Bertioga choveu o equivalente a 683 milímetros, enquanto média histórica para o mês de fevereiro é de 347 mm, segundo o Instituto Climatempo. Em Guarujá, o volume de chuva ultrapassou os 400 mm. As cidades parecem ter sido invadidas pela água, tamanha a quantidade de chuva que atingiu os municípios nas últimas horas.

Entre os problemas registrados estão ruas alagadas, quedas de barreiras e de árvores, falta de energia, interrupção da travessia de barcas e balsas. Moradores também registraram e enviaram à reportagem imagens de casas inundadas, carros submersos e diversos bens danificados pela água.

Bertioga

A Prefeitura de Bertioga, informou que o Governo Estadual publicou o Decreto 67.502/23, declarando estado de calamidade pública. A cidade permanece com pontos de alagamentos em diversos bairros. A Defesa Civil e equipes da administração seguem em alerta, trabalhando para prestar apoio às pessoas atingidas e minimizar os impactos causados pelas chuvas.

Até o momento, 17 pessoas desalojadas foram abrigadas na Quadra da Escola José de Oliveira, no Rio da Praia. A Aldeia Rio Silveira, localizada na divisa de Bertioga, também foi impactada pelas chuvas. A Prefeitura está trabalhando em conjunto com a Funai para prestar a assistência necessária.

Um condomínio residencial de luxo também ficou inundado após as fortes chuva.

Moradores usam barco para se locomover por Bertioga, SP

Reprodução

Cratera

Um trecho do asfalto da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) cedeu e a estrada que dá acesso a Bertioga está interditada desde a madrugada deste domingo (19). De acordo com a Defesa Civil da cidade, a cratera se formou nos dois sentidos da pista, no km 82, na altura de Biritiba Mirim. Não há previsão de liberação.

O Departamento de Estrada e Rodagem de São Paulo (DER) informou que o buraco se abriu após o rompimento de uma tubulação. Uma equipe foi ao local avaliando a situação para definir os procedimentos necessários para poder reparar a área e restabelecer do tráfego.

Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), Rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125).

Rodovia Mogi- Bertioga fica interditada após asfalto ceder devido a fortes chuvas que atingem a Baixada Santista

Aconteceu em Bertioga

Guarujá

Equipes de diversas secretarias da Prefeitura de Guarujá estão mobilizadas desde a madrugada de domingo (19) para atender e cuidar das 190 pessoas desalojadas. O Ministério do Planejamento se colocou à disposição do município, enquanto o Governo Estadual publicou o Decreto 67.502/23, declarando estado de calamidade pública.

Um Gabinete de Crise foi criado e ficou definido a abertura de dois polos para abrigar as pessoas removidas preventivamente de suas casas. Os munícipes desalojados recebem o acolhimento seguro, alimentação, higienização, roupas limpas, referenciamento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e cadastro.

Região do Perequê que tiveram desabrigados após a chuva em Guarujá

Addriana Cutino

A empresa concessionária do transporte público, a City Transportes, também disponibilizou três ônibus para encaminhar os desalojados. A Secretaria Municipal de Saúde montou um ambulatório para atendimento e monitoramento, além de equipes para realização de curativos e disponibilização de ambulância e de medicamentos.

A mobilidade urbana em Guarujá e Vicente de Carvalho foi restabelecida após a retirada de barreiras e árvores caídas. A Estrada do Morro Sorocotuba, afetada pelo volume de terra, já foi liberada. As principais regiões atingidas foram Perequê, Morro do Sorocutuba, Pernambuco, Maré Mansa e Morrinhos. Defesa Civil de Guarujá prossegue com o monitoramento das áreas.

Imagens deste domingo (19) da cidade de Guarujá ilhada após chuva

Addriana Cutino

Doações

A Prefeitura de Bertioga está arrecadando roupas, alimentos não perecíveis, colchões e roupas de cama para doar às famílias indígenas e demais pessoas atingidas pelas chuvas. Os pontos de coleta são no Fundo Social de Solidariedade, na Vila do Bem Boraceia e no Centro Comunitário da Vila do Bem Chácaras, das 8h às 17h. Na Casa da Cultura, as doações podem ser entregues das 13h às 19h e na Pousada Clariô, no Indaiá, das 10h às 20h.

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá solicita doações de kits de higiene (pasta de dente, escovas, sabonetes, absorventes, desodorantes, pentes), roupas de cama (lençol, fronha, travesseiros e cobertores), colchões, fraldas, leite e toalhas de banho.

