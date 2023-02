Bertioga, SP, decreta estado de emergência e cancela carnaval em meio ao maior temporal em anos: ‘não tem clima’, diz prefeito

Anuncio foi feito pelo chefe do Executivo nas redes sociais nesta tarde. A cidade é uma das mais castigadas pela tempestade que atingiu a Baixada Santista. Prefeito decretou estado de emergência na cidade, onde algumas pessoas têm usado barcos para se deslocar

Bertioga, no litoral de São Paulo, decretou estado de emergência e cancelou o carnaval. A cidade é uma das mais afetadas pelo temporal que atinge a Baixada Santista desde a tarde de sábado (18). O anúncio foi feito na tarde deste domingo (19) pelo prefeito Caio Matheus (PSDB) pelas redes sociais.

“A Defesa Civil decretou situação de emergência, um termo técnico para facilitar a parceria com o Estado para ter mais rapidez [nas soluções]. Há diversos pontos de alagamento na cidade e as nossas equipes, da Defesa Civil, estão atuando incansavelmente desde a noite de sábado atendendo as ocorrências e, graças a Deus, não houve nenhuma morte”.

Segundo ele, em meio ao cenário caótico de deslizamentos de encostas, ruas e casas alagadas e ao menos 13 pessoas desabrigadas, que foram abrigadas na Escola Municipal José de Oliveira, não há clima para folia. Em apenas 15 horas, de acordo com a administração municipal, choveu 673 mm no município, enquanto para o mês é esperado um volume de 347 mm – dados do Instituto Climatempo.

“Decidimos em conjunto com a Liga Bertioguense de Carnaval cancelar toda a programação de carnaval prevista até terça-feira (21). Não tem nem mais clima para carnaval, infelizmente”.

O prefeito destacou o fato de a Rodovia Mogi-Bertioga estar interditada por conta de deslizamentos e devido a uma cratera que se abriu na estrada na altura do km 82, no trecho de Biritiba-Mirim

O prefeito ressaltou que a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade estão trabalhando em conjunto para atender as pessoas atingidas pelas chuvas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que as fortes chuvas foram ocasionadas pela passagem de uma frente fria que gerou um sistema de baixa pressão, trazendo umidade do Oceano para o Continente.

“Essa massa de ar se concentrou na região do Litoral Norte e Baixada Santista gerando acumulados elevados de chuvas. A tendência é que essa massa de ar se desloque para o litoral sul sentido Paraná, com acumulados podendo chegar a mais de 100 mm em Itanhaém e Peruíbe”, disse, em nota, o órgão.

