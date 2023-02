Besouro que queima? Conheça o potó, inseto abundante depois das chuvas de verão

O hábito preferencialmente noturno dos potós faz com que a maioria dos acidentes ocorram à noite; queimaduras são resultado de toxinas liberadas quando o inseto é esmagado. Muitas pessoas acreditam que o “xixi” do potó é o responsável pelas lesões cutâneas, mas não é bem assim

Guilherme Limberger/Arquivo Pessoal

Nos últimos dias um dos assuntos mais comentados na internet é a doença causada pelo contato com uma toxina de um besouro, que tem como principais sintomas dor aguda e cor esverdeada nos olhos. Cerca de 30 casos foram registrados na Austrália desde dezembro do ano passado. Apelidada de “olho de Natal” a infecção é ocasionada por secreções tóxicas de uma espécie minúscula de besouro, conhecido como orthoporus, que mede apenas meio milímetro.

Nesse caso, a geografia nos alivia da preocupação, já que a espécie está bem longe do Brasil. Mas, e o potó, famoso besouro brasileiro que provoca queimaduras na pele? O biólogo, doutor em ciências fisiológicas e especialista em insetos, Guilherme Limberger, explica detalhes desse pequeno inseto.

“Os potós são besouros da família Staphylinidae que pertencem ao gênero Paederus – que possui mais de 600 espécies conhecidas no mundo. Eles podem ser encontrados em todos os estados do Brasil, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em maior número após o período chuvoso do verão”, diz.

Potó aparece nos meses mais quentes do ano

Josiel Martins/G1

Dependendo da região e das condições ambientais, as espécies podem ser encontradas em maior ou menor abundância. “Em geral, os insetos são atraídos pelas luzes das casas à noite, incluindo estes besouros, favorecendo a ocorrência de acidentes também nas cidades. A ocupação e fragmentação dos ambientes naturais também ‘empurram’ esses e outros insetos de importância médica para o meio urbano”, diz.

“Vale lembrar que nem todas as espécies deste gênero podem causar dermatites, mas pelo menos 20 causam. Os relatos de acidentes com estes besouros são difundidos por diversas partes do mundo. No Brasil as espécies mais associadas a acidentes são P. amazonicus, P. brasiliensis, P. columbinus e P. fuscipes.”, reforça Guilherme.

No caso da Austrália, os besouros que provocam o chamado “olho de Natal” (Christmas Eye) são de outro grupo, pertencem ao gênero Orthoperus e à família Corylophidae. São minúsculos, com cerca de meio milímetro. Em contato com os olhos podem causar bastante dor. Usualmente a lesão some em algum tempo, mas deve ser acompanhada de perto

Estudante foi vítima do potó enquanto dormia

Arquivo pessoal

Queimaduras? Entenda

Muitas pessoas acreditam que o “xixi” do potó é o responsável pelas lesões cutâneas (geralmente de baixa gravidade), mas não é bem assim. “Nos insetos, o sistema circulatório é aberto, ou seja, o sangue (chamado de hemolinfa), banha os órgãos internos que ficam suspensos neste líquido. Qquando são pressionados ou esmagados, a hemolinfa (sangue) extravasa para fora do corpo em abundância, entrando em contato direto com a pele. É neste momento que ocorre a exposição às toxinas, ou seja, o acidente propriamente dito, mas apenas horas depois que aparecerão os sintomas. Vale esclarecer que estes insetos não são capazes de inocular ou expelir a hemolinfa”, detalha Guilherme.

“A preferência pela vida noturna dos potós faz com que a maioria dos acidentes ocorram à noite, durante o sono, momento em que o inseto pode ser esmagado acidentalmente. Se a toxina entrar em contato com os olhos também pode provocar conjuntivite e até cegueira temporária”, completa.

Quando esmagado, o potó libera uma toxina que é responsável por causar queimaduras

Reprodução/ TV Mirante

Dentre as toxinas que podem causar dermatites, a pederina é a mais importante. “Pode ser encontrada em todas as fases da vida do inseto, desde o ovo até o adulto. Sua ação na pele ocasiona eritema, ulceração e ardência, dependendo da quantidade de toxina, do local do contato e também da sensibilidade do indivíduo, atuando diretamente nas células da pele, interferindo na divisão celular e na síntese de DNA, por exemplo. A comunidade científica através de estudos experimentais demonstrou que a pederina isolada é um potencial antitumoral promissor em modelos animais e vegetais”.

Guilherme explica que várias toxinas presentes no ‘sangue’ dos potós, responsáveis por causar as populares queimaduras, não são sintetizadas pelos besouros, mas sim por bactérias que vivem associadas a eles. “É uma relação de endossimbiose (quando um organismo vive dentro do outro)”, diz.

“Com frequência, na natureza, a presença de toxinas nos organismos está associada à defesa contra a predação. No caso dos potós, há alguns indícios experimentais que também apontam para isso em certas circunstâncias. No entanto, pela lógica, os juvenis e adultos precisam ser fortemente feridos para liberar as toxinas, o que pode não ser uma estratégia tão eficaz nestes períodos do ciclo de vida para os indivíduos. Além disso, os potós juvenis também podem fugir com bastante agilidade quando detectam um predador”, finaliza o pesquisador.

As cores chamativas é, via de regra, um sinal clássico da natureza para impor um alerta aos predadores

Guilherme Limberger/Arquivo Pessoal

Encontrei um potó, e agora?

Em caso de contato com a hemolinfa, o indicado é lavar o local em água corrente por alguns minutos. O uso de um sabão neutro também pode ser feito para higienizar o local, assim como aplicação de compressas de água fria. “Dependendo do grau da lesão cutânea, ela desaparece em algumas semanas. Caso ocorram queimaduras mais graves, com bolhas, o indicado é procurar um médico para avaliação”.

“Caso se depare com o inseto andando sobre você, tente manter a calma, basta removê-lo delicadamente com o auxílio de um galho ou folha, por exemplo. Caso não seja esmagado, não haverá problema para ambas as partes. A ação de bater com a mão para matá-lo ou afastá-lo é equivocada e bastante arriscada nestes casos”, reforça o especialista.

O melhor a fazer é evitar o contato, ou seja, aplicar telas nas aberturas, fechar a casa antes do anoitecer, apagar as luzes externas para evitar a atração ou substituir por luzes amarelas, assim como remover vegetação excessiva próximo a residência

Acidentes com potós aumentam no período quente

Catarina Costa/G1

Potós

De acordo com o especialista, os besouros desta família podem ser altamente diversos, incluindo cores exuberantes. O que se mantém igual é o formato característico do corpo mais alongado, com as asas dobradas e acomodadas no tórax (élitros), e um abdome ligeiramente pontiagudo/cônico. “As cores chamativas de algumas espécies de insetos é, via de regra, um sinal clássico da natureza para impor um alerta aos predadores: temos um ‘gosto ruim’ e/ou somos ‘tóxicos’! Mantenha a distância!”, completa Guilherme, que faz um alerta: não confunda os potós com as tesourinhas.

“A diferença morfológica mais gritante para não especialistas está no final do abdome das espécies. Nas tesourinhas há a presença de um par de cercos bem desenvolvidos (que lembram uma tesoura), enquanto nos potós estes são pouco desenvolvidos e convergem formando um pequeno cone. As tesourinhas, diferente dos potós, não representam qualquer ameaça ao ser humano”, finaliza.

Algumas espécies são predadoras de outros insetos, no entanto, outras consomem matéria orgânica em decomposição. “Esses besouros habitam locais preferencialmente úmidos com a mais variada vegetação (nativa ou cultivada), incluindo plantas vivas, serapilheira e tronco/casca de árvores. Embora a maior parte dos representantes desta família prefiram sair à noite, os potós também podem ser vistos durante o dia, como já tivemos a oportunidade de observar em campos do projeto Insetos do Brasil. Dentre seus principais predadores naturais, destacam-se as aranhas”.

Algumas espécies são predadoras de outros insetos, no entanto, outras consomem matéria orgânica em decomposição

Reprodução/TV Mirante

Besouros, o grupo mais diverso de insetos

A ordem Coleoptera, na qual os besouros são classificados, constitui o grupo mais diverso de insetos no mundo. Segundo o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, há mais de 35 mil espécies de coleópteros no país. “Sem dúvida esse número é muito maior, já que desconhecemos a maior parte dos insetos que vivem no Brasil. Por ser um grupo diverso, existem besouros de todos os tipos: coloridos, escuros, grandes e minúsculos. Podem ser encontrados nos mais variados ambientes, até mesmo na água”, destaca Ricardo Brugnera, doutor em biologia animal especialista em insetos, que reforça algumas características comuns.

“Primeiro par de asas modificado cobrindo total ou parcialmente o abdome e o segundo par (propulsor do voo propriamente dito) que fica coberto/protegido pelo primeiro par. Estes insetos apresentam o aparelho bucal do tipo mastigador, que geralmente não está associado a mordidas em humanos. Eles podem, no máximo, dar algumas ‘beliscadinhas’ se ameaçados, mas nada grave”, finaliza.

Ufficio Stampa