bettarini:-“dietro-a-zorzi-gente-che-lo-vuole-spremere,-si-sparisce-in-fretta”

Lunga chiacchierata tra Maurizio Sorge, paparazzo attivo da anni nel mondo dello spettacolo, e Stefano Bettarini. I due si sono dati appuntamento su Instagram, dove hanno conversato su diverse dinamiche televisive e su alcuni personaggi protagonisti oggi sul piccolo schermo. La coppia inedita ha iniziato a disquisire dell‘Isola dei Famosi targata Ilary Blasi. E subito sono volate sentenze tutt’altro che tenere.

Il primo a finire nel mirino del ‘Betta’ è stato Massimiliano Rosolino, l’inviato in Honduras, ruolo che Stefano ha ricoperto in passato: “Mi fa tenerezza. Lui poi è un bravissimo ragazzo ma un po’ spaesato e fuori luogo lì”. Capitolo opinionisti e altra mannaia dell’ex marito di Simona Ventura: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale”.

Si passa a commentare l’ascesa fulminea nel mondo della tv di Tommaso Zorzi che dopo la vittoria del GF Vip 5 è stato arruolato come conduttore de Il Punto Z, come opinionista del reality dei naufraghi e come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Scelte che secondo Bettarini forse sono state azzardate. “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”, ha puntualizzato. Sorge ha risposto che “non è tutta farina del suo sacco e tu sai chi c’è dietro di lui”.

Parole a cui Bettarini ha fatto eco con una ‘piazzata’ assai tosta: “A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto”. Stefano premette di non avercela in alcun modo con Tommaso, ribadendo di esprimere soltanto ciò che crede sia attinente alla realtà, senza alcuna antipatia.

“Ne ho visti tanti passare dai reality – spiega sempre l’ex calciatore -. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano“.

Altro tema, altra stoccata. “Il Punto Z? Un altro avrebbe già chiuso, glielo avrebbero tolto”, ha dichiarato Stefano in riferimento al flop di ascolti del programma di Zorzi in onda su Italia Uno. E ancora: “Zorzi è un parac..lo, molto sveglio per l’età che ha. Credo che abbia sfruttato tutta la cornicina che Signorini gli ha costruito al GF Vip”. Amen!

Spazio poi a Ignazio Moser, che da poche ore ha fatto il suo ingresso come nuovo naufrago all’Isola: “Mi ha scritto un messaggio e mi ha chiesto dei consigli per il programma. Ha cercato di prendere alcuni segreti che gli ho detto e spero gli serviranno”.

Infine un commento sulla chiacchieratissima love story che vede protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman. “Quella è una relazione in cui non ci si vede bene e chiaro. Come si fa a sapere se è vera o finta? Io ho il dubbio a oggi”. E se lo ha il Betta…