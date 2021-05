Bettarini, Nicoletta Larini: perché si è operata, sintomi e come sta ora

Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, è tornata a casa. La stilista e influencer è stata operata nei giorni scorsi per una tonsillectomia. Su Instagram la 27enne ha deciso di rispondere alle domande dei follower più curiosi, svelando l’origine del suo problema di salute e i sintomi che aveva prima di entrare in sala operatoria.

Da due anni Nicoletta Larini aveva una faringo tonsillite che non le dava tregua. In più aveva delle tonsille ipertrofiche di terzo grado che le procuravano continuamente infezione. Come si è accorta di tutto questo? Nicoletta ha spiegato che aveva spesso le placche alle tonsille, dolori alla gola e linfonodi gonfi al collo.

Dopo alcune analisi e una visita specializzata dall’otorino la compagna di Stefano Bettarini ha iniziato a sottoporsi a delle cure che sono servite a poco. Da qui la necessità di togliere urgentemente le tonsille per tornare a vivere in maniera normale.

Nicoletta Larini è stata operata all’Ospedale Cisanello, il principale policlinico di Pisa. La giovane e Stefano Bettarini vivono in Toscana, a Viareggio. Il Betta è stato ovviamente vicino alla sua dolce metà anche se, come rivelato da Nicoletta, non è potuto stare accanto alla fidanzata in ospedale a causa dell’emergenza Covid.

Oggi Nicoletta Larini sta meglio ma ha difficoltà a deglutire, parlare e mangiare. Per la giovane solo cibi liquidi per mantenersi in forze. Per almeno venti giorni la Larini dovrà stare a casa e riprendersi dall’intervento, che è avvenuto con anestesia totale.

La Larini ha confidato di non avere dei punti: per fermare il sangue è stato usato un laser. “Quindi ho tutto bruciato e una specie di colla emostatica per evitare emorragie”, ha puntualizzato.

La storia d’amore tra Bettarini e Nicoletta Larini

La relazione tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini procede a gonfie vele. La differenza d’età – Betta ha 49 anni – non è mai stato un problema per questa coppia, che ha intrapreso la convivenza pochi mesi dopo il primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune.

A Temptation Island Vip Nicoletta Larini ha mostrato qualche dubbio davanti agli atteggiamenti dell’ex calciatore ma il legame si è poi rafforzato. La figlia dell’ex pilota Nicola Larini è sempre stato un sostegno importante per Stefano Bettarini.

Come si sono conosciuti Stefano Bettarini e Nicoletta Larini? Dopo averla notata in giro per alcuni locali di Viareggio lo sportivo ha contattato la ragazza su Instagram e ha iniziato a corteggiarla.