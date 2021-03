Beyoncé e la dedica speciale a Meghan Markle: le sue parole commuovono

La homepage del suo sito ufficiale dedicata a Meghan Markle. Dopo la première dell’intervista a Oprah, Beyoncé omaggia la Duchessa del Sussex con una dedica molto personale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Mondo in visibilio per le parole rilasciata dal principe Harry Windsor e dall’ex attrice Meghan Markle alla conduttrice americana Oprah Winfrey. Sono passati due giorni dalla première internazionale dell’intervista e l’opinione pubblica, i media, la famiglia reale inglese e i protagonisti del mondo dello spettacolo non smettono di parlarne. Tra questi c’è anche la cantautrice statunitense Beyoncé, legata da una profonda amicizia alla Duchessa del Sussex. Ispirata dal suo coraggio e dalla sua leadership, le ha dedicato la homepage del suo sito ufficiale.

LEGGI ANCHE -> Meghan Markle: «Io e Harry l’abbiamo fatto di nascosto», la confessione nella nuova intervista

«Grazie per il tuo coraggio»: l’esempio di Meghan Markle che ispira Beyoncé

Due giorni fa, in diretta e in anteprima mondiale per la Cbs, la Duchessa del Sussex e il principe Harry si sono confrontati con la famosa giornalista americana Oprah Winfrey. Nella lunga intervista fiume, trasmessa in Italia da Tv8, una delle coppie più famose del globo ha toccato numerosi punti scottanti. Tra questi, la vita tossica in seno alla Famiglia Reale e le relative accuse, il motivo dell’allontanamento da Londra, il retroscena del matrimonio da sogno. Meghan, tesa ed emozionata, ha raccontato con sincerità il proprio vissuto. E ha confermato quello che i media pensano da sempre: non è mai entrata nelle grazie della Royal Family.

LEGGI ANCHE ->Meghan Markle, la decisione dopo l’intervista: pronta alla vendetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oprah (@oprah)

Questa prova di coraggio e sincerità, in atto di fronte ad un pubblico planetario, ha scatenato l’ammirazione di Beyoncé Knowles. La storica amica, ex fondatrice del girl group Destiny’s Child, non ha potuto esimersi dall’esprimere la sua solidarietà alla Duchessa del Sussex. Ha dedicato a Meghan, infatti, il suo sito ufficiale. «Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership – è possibile leggere sul sito – Ci sentiamo tutte rafforzate e ispirate dalla tua persona». Una foto risalente all’estate del 2019, quando le due si conobbero per la prima volta durante la presentazione del film The Lion King, accompagna “romanticamente” il messaggio.

L’articolo Beyoncé e la dedica speciale a Meghan Markle: le sue parole commuovono proviene da Ultimaparola.com.