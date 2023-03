A bezerra Chanel é da raça nelore e vive em Guaraçaí, na região de Araçatuba (SP). Ela curte passear pelas ruas da cidade e isso chama bastante atenção. Bezerra toma mamadeira e passeia na área urbana de Guaraçaí

Uma mulher de Guaraçaí, na região de Araçatuba (SP), adotou uma bezerra e a trata como se fosse um animal de estimação.

A Chanel é uma bezerra nelore que desde os primeiros dias de vida mora na casa da empresária Virgínia Basaglia. O animal tem sete meses e foi trazido para dentro de casa depois que a mãe teve mastite, uma inflamação nas glândulas mamárias que impedia a amamentação.

Quando acorda, a primeira coisa que a Virgínia faz é preparar a mamadeira da Chanel. Esquenta o leite no fogão até ficar na temperatura ambiente. São duas mamadeiras, uma de manhã e outra a noite. Cada uma com 2 litros de leite. Fora isso, a Chanel recebe ração própria pra bovinos e também pastagem.

Além de morar em casa, ela tem documentos, título de eleitor, carteira de vacinação, CNH, carteira de trabalho, RG e certidão de nascimento.

Mas como qualquer bovino, Chanel também precisa pastar. Por isso, todos os dias sua tutora a leva para um passeio junto com a cachorra da família. Elas vão tranquilamente pela calçada. Em alguns momentos a Chanel segue até sozinha, já sabe o caminho de cor.

Depois de uma hora e meia, é o momento de voltar pra casa. Durante o caminho, uma pausa para receber carinho da vizinhança, pois o animal faz sucesso por onde passa.

Nas redes sociais são mais de 60 mil seguidores que acompanham o dia a dia da bezerra: as brincadeiras com a Virgínia, os momentos de descontração com a irmã coelha e até mesmo os looks do dia.

