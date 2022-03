Biagio D’Anelli, clamoroso ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? Tutta la verità

Biagio D’Anelli al centro delle polemiche, i social non perdonano: “Non ha mai lasciato l’ex fidanzata”

Biagio D’Anelli, oltre che ad essere un opinionista Tv, è anche un deejay molto richiesto. E nei giorni scorsi Biagio D’Anelli ha rivelato che avrebbe fatto una serata sabato in Germania a Francoforte. Proprio in quella città vive la sua ex fidanzata. Per tale ragione sono stati tanti sui social ad insinuare che quest’ultimo sia andato a Francoforte non solo per lavoro, ma anche per rivedere la sua ex, che non avrebbe mai lasciato (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Biagio torna dalla sua attuale ragazza, che non ha mai lasciato…”

Biagio D’Anelli smentisce le illazioni sul suo conto con ironia: “Vi amo tutti!”

Queste illazioni sono arrivate anche all’orecchio di Biagio D’Anelli, il quale però non si è arrabbiato neppure più di tanto. Difatti su instagram Biagio, il quale è stato giorni fa ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci, si è limitato ad ironizzare su questi gossip, non facendo mistero di essere assai sorpreso che solo per il fatto di fare una serata a Francoforte la gente sia potuta arrivare a pensare a un suo eventuale ritorno di fiamma con l’ex fidanzata storica: “Far serata come dj a Francoforte vuol dire andare dalla mia ex? Vi amo…” Si segnala che poi questo post è stato cancellato da Biagio D’Anelli.

Biagio torna dalla sua attuale ragazza, che non ha mai lasciato #GFVIP pic.twitter.com/uQZkFNs8Nt — spiando (@spi4ndo) March 20, 2022

Patrizia Groppelli si è chiarita con Biagio D’Anelli: le parole di lei

In queste settimane Biagio D’Anelli ha anche litigato furiosamente con Patrizia Groppelli a Mattino 5 e Pomeriggio 5. Difatti quest’ultima ha puntato il dito contro l’ex concorrente del GF Vip, mettendo in dubbio i suoi sentimenti nei confronti di Miriana Trevisan. In queste ultime ore Patrizia Groppelli è tornata a parlare di tutta questa faccenda su instagram, annunciando a tutti che si sono finalmente chiariti: “Più o meno ci siamo chiariti…Lui è un bravo ragazzo e sono certa che non si perderà via…”

L’articolo Biagio D’Anelli, clamoroso ritorno di fiamma con l’ex fidanzata? Tutta la verità sembra essere il primo su LaNostraTv.