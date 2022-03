biagio-d’anelli-e-la-foto-sospetta-sui-social,-alessandro-rosica:-“bugiardo!”

Biagio D’Anelli pubblica una foto con una ragazza, Alessandro Rosica lo sbugiarda: “Si è messo d’accordo con la sua ex”

Biagio D’anelli nelle ultime ore ha sorpreso molte persone postando una storia sul suo profilo instagram dove si vede la mano di una donna poggiata sulla sua gamba, si presume l’ex fidanzata lasciata proprio dall’uomo in diretta al Grande Fratello Vip per scegliere Miriana Trevisan. Ma tutto ciò non ha sorpreso Alessandro Rosica, esperto di gossip ed ex amico di Biagio D’Anelli che ha voluto prontamente chiarire la situazione a chi lo segue sui social: “Biagio come al suo solito prova a elemosinare le ospitate, sta giocando talmente tanto con la sua ex che poi non è ex ma è la sua fidanzata con la quale si è messo d’accordo, questa ragazza tedesca Silvana è plagiata e succube di lui, fa tutto quello che vuole lui e mi fa talmente tenerezza e non se lo merita”.

Alessandro Rosica e il pesante attacco al suo ex amico Biagio D’Anelli: “Bugiardo, spero che i programmi prendano le distanze da te”

Alessandro Rosica ha poi continuato nel suo attacco a Biagio D’Anelli, con il quale si è anche lanciato frecciatine nei giorni scorsi sempre tramite storie di instagram: “Mi dicono che anche adesso invita donne sui 40 anni a casa sua, la donna potrebbe essere Silvana o altre donne milanesi che invita a casa, donne state attente a Biagio D’Anelli. Miriana l’abbiamo salvata in tempo. Marcio bugiardo, può anche essere una delle sue donne milanesi. Ne ha 3-4. Io le conosco e salivano a casa sua quando io ero con lui senza vergogna mentre aveva la ragazza in Germania. Spero che i programmi prendano le distanze da te”. Biagio D’Anelli ha in precedenza risposto senza citare nessuno attraverso i suoi canali social alle accuse fatte da Alessandro Rosica e altre persone non convinte da ciò che ha fatto l’uomo dentro la casa del Grande Fratello Vip, definendo tutta una strategia architettata da Biagio D’Anelli e la sua ex fidanzata, ci si chiede se lascerà passare queste pesanti accuse o se darà a sua volta una sua versione dei fatti.

Biagio D’Anelli e le sue azioni dentro e fuori il GF Vip: è stato vero o solo strategia?

Biagio D’Anelli negli ultimi mesi è stato accusato pesantemente da tanti opinioniste come Emanuela Tittocchia, Patrizia Groppelli e Arianna David, con la prima che lo ha accusato di essere stato falso con Miriana Trevisan e di aver fatto tutto per strategia e per ottenere le ospitate in televisione. Miriana Trevisan ha preso immediatamente le distanze sin dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, probabilmente messa in guardia da persone a lei vicine, con il rapporto con Biagio D’Anelli che sembra ormai un lontano ricordo, deludendo parecchi fan della coppia. Biagio D’Anelli è stato vero o è stata tutta una strategia come dicono in molti?

