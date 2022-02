Biagio D’Anelli innamorato di Miriana Trevisan, ma: “Potrebbe soffrire perché…”

Biagio D’Anelli è innamorato di Miriana Trevisan, ma svela: “Potrebbe soffrire perché lavoro di notte”

Una delle storia d’amore che si è creata all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello Vip, è quella che vede protagonisti Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Sono pochi quelli che credono in quest’amore, ma come sempre l’importante è che ci credano in primis i diretti interessati. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv l’opinionista Biagio D’Anelli si è detto innamorato di Miriana Trevisan, ma ha anche confessato quanto segue:

“Miriana potrebbe soffrire perché lavoro di notte. Ma capirà che non ha nulla da temere”.

Emanuela Tittocchia ha mentito su Miriana Trevisan? Biagio D’Anelli rompe il silenzio

Per quanto riguarda gli attacchi che Biagio D’Anelli ha subito dalla sua ex fidanzata Emanuela Tittocchia ha replicato come segue al settimanale Nuovo Tv: “La Tittocchia è amica di Miriana come io sono il ministro degli interni. Miriana, quando le ho chiesto se la conoscesse, mi ha chiesto chi fosse”. Secondo le parole di Biagio D’Anelli tra Miriana Trevisan ed Emanuela Tittocchia non ci sarebbe un profondo rapporto d’amicizia, anzi: “Miriana mi ha detto che si sono parlate solo un paio d’ore per una questione”.

Grande Fratello Vip: Biagio D’Anelli pronto alla convivenza con Miriana Trevisan

Cosa succederà quando il 14 marzo si spegneranno le telecamere sul GF Vip (sesta edizione)? Biagio D’Anelli è sicuro su Miriana Trevisan: “Ci frequenteremo in privato e poi arriverà la convivenza. La priorità è che lei stia con suo figlio”. Inoltre l’opinionista nonché deejay ha svelato di aver fatto quattro chiacchiere con Pago (ex marito di Miriana) e di avere avuto una sorta di benedizione dato che secondo lui quello che stavano vivendo era una cosa pulita e limpida (come il loro amore).

