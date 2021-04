bianca-atzei:-“voglio-un-figlio”.-la-reazione-del-compagno-stefano-corti

Bianca Atzei fa sul serio con Stefano Corti e vuole diventare mamma, almeno a quanto lascia intendere in un divertente video che la vede protagonista insieme al compagno. Non è la prima volta, del resto, che la coppia allieta i fan con simpatici siparietti social. “Amore, ho deciso: voglio avere un figlio“, dice la cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel filmato. La risposta di Corti, però, non è esattamente quella attesa.

Il video di Bianca Atzei con Stefano Corti: scherzo o realtà?

L’inviato de Le Iene, infatti, ha replicato così: “È una notizia incredibile, è bellissimo! E me lo dici così, in macchina?“. Poi, il “colpo di scena”: “E con chi?“. Lo sketch ha scatenato l’ilarità tra i commenti, in cui non mancano quelli da amici famosi. Ma è solo uno scherzo o davvero la coppia sta pensando a un bambino? La risposta sembra arrivare dalla stessa Bianca, che ha replicato a un messaggio di Francesco Oppini (“Se non ci stai prendendo per i fondelli come tuo solito, congratulazioni vere solo per l’idea! Un abbraccio a tutti e due“). “Ciao Franci, l’idea c’è eccome, ma lui rimane sempre lo stesso!“, sono le parole della Atzei, che lascia intendere come, al di là dello scherzo, il desiderio di maternità ci sia davvero.

L’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

La relazione con Stefano Corti dura da due anni e al suo fianco la cantante sembra davvero aver ritrovato il vero grande amore, dopo la fine della lunga storia con Max Biaggi. Lei e il comico si sono conosciuti grazie a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo e da allora non si sono più lasciati. “Mi fa molto ridere“, aveva ammesso Bianca Atzei, raccontando come al primo appuntamento con i genitori di lei Stefano si fosse presentato in boxer e ciabatte, per “obbedire” alla richiesta dei suoi fan. La storia procede a gonfie vele e chissà che presto la coppia non possa davvero conoscere la gioia di diventare genitori. Lui, peraltro, ha già un figlio di nome Gabriele, nato da una precedente relazione.