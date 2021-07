bianca-berlinguer-e-mauro-corona-a-braccetto-e-lui-dice-…

Bianca Berlinguer è la conduttrice di Cartabianca ovvero una trasmissione andata in onda su Rai 3 e che ha avuto sicuramente un grande successo fino ad oggi. In questa stagione 2020/2021 piuttosto tormentata per via anche della pandemia da covid, sembra che ci sia stato un evento che in qualche modo ha segnato le sorti del programma. Ma cosa è accaduto?

Bianca Berlinguer e Mauro Corona, la discussione che ha decretato l’allontanamento dello scrittore da Cartabianca

Ricorderete quando ad un certo punto il noto giornalista e scrittore Mauro Corona venne allontanato dalla trasmissione in seguito ad un botta e risposta con la stessa conduttrice. Pare infatti che Mauro Corona avesse utilizzato dei termini piuttosto duri e offensivi nei confronti della Berlinguer definendola addirittura “una gallina”. È stato in seguito a questa discussione che i vertici Rai hanno deciso di allontanare Mauro Corona dalla trasmissione. Adesso però le cose sembrano essere cambiate ed i due sono stati avvistati insieme sorridenti e soprattutto vicini come se nulla fosse mai stato.

I due di nuovo insieme, felici e spensierati

Nello specifico i due si sono incontrati di nuovo a Sorsi d’autore, una rassegna che è avvenuta in provincia di Vicenza. I due si sono scambiati diversi sorrisi e hanno anche brindato con un bicchiere di vino mettendo in qualche modo da parte tutti i dissapori e le incomprensioni nate nei mesi scorsi. Proprio per questo motivo, è da un po’ di tempo che si parla di un possibile ritorno di Mauro Corona a Cartabianca. Questo è anche quello che si è intuito qualche giorno fa quando nel corso dell’ultima puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio, quest’ultimo abbia chiesto a Corona di tornare nella sua trasmissione la prossima stagione. A quel punto, però, Corona avrebbe fatto intendere che avrebbe preferito invece tornare nel salotto della Berlinguer. Ma cosa ne pensa il direttore di Rai Tre Franco Di Mare?

Pace fatta tra la Berlinguer e Mauro Corona?

Ormai è pace fatta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Sembra che la conferma di questo sia stata la presenza di entrambi alla rassegna Veneta in villa Badoer, Cordellina, Foscarini Rossi e il Castello di San Salvatore, in corso in questi giorni fino al prossimo 11 luglio. Entrambi hanno partecipato e si sono mostrati in pubblico sicuramente felici e sorridenti, facendo ben intendere che ormai è tutto acqua passata.