Bianca Guaccero al veleno contro Caterina Balivo. “A Detto Fatto sono io la padrona, Lei è stata dimenticata”

Da sempre si parla di una rivalità tra Bianca Guaccero e Caterina Balivo e oggi la prima ha lasciato delle dichiarazioni sulla seconda. A unirle, la conduzione di Detto Fatto, programma in cui insieme ad esperti si cercano di risolvere i problemi posti dai telespettatori nei campi della salute, del benessere, della cucina, dell’arredamento, dell’economia domestica e del fai da te. La Rai è pronta con le riaperture di tutte le sue trasmissioni e per questa in particolare sta per cominciare il decimo anno di messa in onda. Un bel traguardo, considerando che ancora oggi è molto seguita e di successo.

I primi sei anni di Detto Fatto hanno visto al timone Caterina Balivo. E’ con lei che è nato lo show. Poi, è arrivata la ‘promozione’ e la donna si è ritrovata a presentare Vieni da me, programma in cui ha potuto intervistare tanti personaggi noti del piccolo schermo. Con la pandemia, la famosissima ha deciso di ritirarsi dal mondo della televisione per dedicarsi completamente alla famiglia. Solo adesso sta rientrando e sembra pronta a combattere con le unghie e con i denti per riprendere la sua posizione. Ma la Rai ancora non le ha riservato un posto di rilievo. Per questo in molti si domandano se abbia rimesso gli occhi su Detto Fatto, che oggi è di Bianca Guaccero.

Dal suo canto, è ormai il quarto anno che la conduttrice è diventata la padrona di casa nella famosa trasmissione. Nulla al mondo potrebbe convincerla a cedere il suo posto. Caterina Balivo dovrà accontentarsi di posizioni come il giudice a Il cantante mascherato di Milly Carlucci. In una recente intervista a Nuovo Tv Bianca Guaccero ha fatto ben comprendere come Detto Fatto stia diventando sempre di più una sua creatura, lontana dall’influenza di chi le ha dato vita. Parole, le sue, che possono dare solo man forte ai pettegolezzi che vogliono una rivalità tra le due protagoniste.

“Che dire? Sono davvero contenta perché sono entrata in punta di piedi a casa di un’altra persona, visto che ho ereditato il programma da Caterina Balivo ed ora la sto arredando secondo il mio gusto”. Una frase che non lascia adito a dubbi: se la Balivo ha messo le fondamenta, è Bianca Guaccero a scegliere mobili e soprammobili. La donna è nata come attrice ma ha scoperto talento e molta passione per la conduzione. Nonostante questo, in ogni puntata di Detto Fatto porta un po’ della sua esperienza negli altri campi: canto, ballo e recitazione. “Spero di continuare perché ho un grande amore per la conduzione, senza dimenticare la recitazione”.

Difatti, a breve Bianca Guaccero sarà tra i protagonisti di Fino all'ultimo battito, nuova fiction della Rai. Il chirurgo Diego Mancini si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia. L'unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi senza essere mai chiamato. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti.

