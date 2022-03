bianca-guaccero-al-veleno-lancia-una-frecciata-“a-noi-di-detto-fatto-molti-non-ci-sopportano”

Si fanno ogni giorno sempre più insistenti le voci secondo le quali quella in corso sarà l’ultima edizione di Detto Fatto ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Proprio nelle scorse ore la conduttrice ha pronunciato delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina, anche se non si è capito bene a chi fosse rivolta. Ma esattamente, cosa ha dichiarato la celebre conduttrice? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Bianca Guaccero spiazzano i telespettatori

Detto Fatto è una delle trasmissioni Rai più amate ma nonostante ciò sembrerebbe essere vicina alla chiusura. Nello specifico secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che quella in corso sia l’ultima edizione di Detto Fatto e quindi probabilmente proprio nel corso dell’ultima puntata in onda la conduttrice potrebbe trovarsi nella situazione di dover salutare i telespettatori che l’hanno sempre seguita con molta passione. Su queste voci in realtà Bianca Guaccero non si è mai espressa direttamente ne per confermare e nemmeno per smentire. Ma nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto andata in onda nella giornata di ieri sembrerebbe aver espresso delle parole che hanno lasciato tutti sorpresi. Durante la rubrica di gossip ecco che Jonathan avrebbe parlato delle sorelle Ferragni secondo lui poco ben viste da tanti a causa di alcuni pregiudizi. E’ stato a questo punto che Bianca Guaccero sembrerebbe aver dichiarato “Succede anche a noi di Detto Fatto molti non ci sopportano”.

Bianca Guaccero si esprime sulla prossima edizione

Ad un certo punto proprio durante la puntata di Detto Fatto andata in onda nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo 2022, sembrerebbe esserci stato un simpatico scambio di battute tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Nello specifico proprio durante la sigla di Detto Fatto Parade il noto opinionista si sarebbe espresso affermando “Finalmente li ho imparati, a fine edizione”. Parole queste alle quali la conduttrice avrebbe subito replicato “Ci sarà una prossima edizione? Chissà”. Cosa avrà voluto dire la Guaccero? In realtà la conduttrice con queste parole non ha né smentito e nemmeno confermato le voci sulla presunta chiusura della sua trasmissione.

In onda nuove puntate brevi di Detto Fatto

Quelle attualmente in onda non sono delle vere e proprie puntate di Detto Fatto, ma al contrario delle puntate brevi all’interno delle quali sono molte le rubriche saltate e quindi di cui non si parla più. Tra queste ad esempio le rubriche di cucina.