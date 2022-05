bianca-guaccero-al-veleno-sulla-rai-“ecco-cosa-hanno-fatto-per-farmi-fallire-e-cacciarmi,-fan-sotto-choc

E’ terminato Detto Fatto e come tutti abbiamo capito Bianca Guaccero ha dovuto salutare definitivamente lo studio che l’ha vista protagonista negli ultimi anni. La presentatrice ha salutato anche i suoi telespettatori, senza dimenticare di lanciare qualche frecciatina alla Rai. Sono mesi che si parla della sua situazione sulla rete di Stato. Deve essere difficile per un personaggio dello spettacolo leggere articolo dopo articolo di un suo fallimento. Fortunatamente, c’è Milly Carlucci che ha deciso di prendere la donna sotto la sua ala protettiva, affidandole la maschera di Medusa a Il cantante mascherato.

Si dice che Bianca Guaccero prenderà anche parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, e speriamo che questo possa darle una nuova possibilità. Intanto quel che è certo è che il suo ruolo di conduttrice è momentaneamente sospeso. Durante l’ultima puntata di Detto Fatto, la donna ha voluto affrontare l’argomento con i suoi follower e ha parlato a cuore aperto: “Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante” ha esordito così la presentatrice per iniziare il suo monologo di chiusura.

“Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo minuto. A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare qualche volta, ci possiamo arrabbiare, ma noi qui so per certo che siamo stati onesti, puliti e nessuno – e dico nessuno – può rovinare, deturpare la bellezza. Perché qui, in questo studio, c’è stata la bellezza”. Bianca Guaccero non ha mai commentato in prima persona le voce che sono girate su di lei negli ultimi mesi.

Adesso invita i suoi telespettatori a non credere a tutto quello che viene scritto, ma è difficile seguire il suo consiglio quando la diretta interessata si rintana dietro il silenzio. Nonostante questo, bisogna ammettere che la donna è realmente riuscita a rendere Detto Fatto una trasmissione fatta su misura per lei. Bianca Guaccero aveva ereditato lo show da Caterina Balivo, quando questa doveva dedicarsi completamente a Vieni da me. Un’eredità difficile che ha saputo portare avanti con maestria, modificando quel tanto che basta per renderla personale e differente.

Detto Fatto è riuscito così a entrare nel cuore dei telespettatori, anche se Bianca Guaccero non sembra molto soddisfatta dell’ultima stagione. Arriva quindi la stilettata nei confronti della Rai, che la presentatrice ha accusato senza mezzi termini di essere stata la causa degli ascolti difficili. Troppi cambi di palinsesto e modifiche nell’orario: “So che non riuscirò a salutare e ringraziare tutti, però ci tenevo a farlo perché noi abbiamo sempre cercato di portare allegria. E voi ci avete sempre, sempre seguito, nonostante i continui cambiamenti d’orario: un giorno duravamo un’ora in più, un giorno duravamo un’ora in meno. Voi ci siete sempre stati e avete garantito il successo di questo programma”.

