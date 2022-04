bianca-guaccero-choc-torna-a-detto-fatto-per-dire-addio-a-tutti.-l’annuncio-al-veleno:”-ecco-chi-prende-il-mio-posto”

Bianca Guaccero, reduce del Covid 19, è finalmente risultata negativa al recente tampone e, da domani, potrà tornare in onda negli studi Rai a tenerci compagnia durante il pomeriggio.

Finalmente domani sarà il giorno del grande ritorno. Bianca Guaccero ha contratto il covid durante le vacanze di Pasqua. Di conseguenza, non ha potuto condurre “Detto Fatto” in studio. Il programma chiuderà in anticipo quest’anno, a quanto pare nei primi giorni di maggio. È quindi una fortuna che la conduttrice torni già da domani. Potrà infatti salutare il programma ma soprattutto il pubblico che le ha sempre dimostrato il suo più fedele affetto.

La Guaccero, dopo una settimana di isolamento, torna alla vita reale e al suo amatissimo “Detto fatto”. Ma chi c’è stato alla guida del programma in sua assenza? Parliamo di un trio formidabile: Gianpaolo Gambi, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. In effetti, i tre sono già ben noti al pubblico che segue il programma, perché fanno parte della squadra di Bianca da molto tempo. Il pubblico quindi ha continuato a percepire lo stesso calore e la stessa sensazione di casa, senza sentire troppo il distacco a seguito dell’assenza della conduttrice.

Ma si sa, la Guaccero è sempre la Guaccero e finalmente da domani fino al 5 maggio tornerà al timone, sempre affiancata dalla sua troupe. Quella di giovedì sarà l’ultima puntata della stagione e, probabilmente, l’ultima in assoluto. Dal 6 maggio, “Detto Fatto” sarà sostituito nella stessa fascia oraria da un altro programma: “Il giro d’Italia”. Ecco perché, quindi, sia stato particolarmente importante che Bianca si sia liberata del covid e che sia pronta a tornare in studio. Dopo 9 anni dal primo “Detto Fatto” della Balivo, il programma sembra chiudere i battenti definitivamente. A sostituirlo dopo l’Estate dovrebbe esserci un nuovo programma condotto da Mia Ceran.

Oggi invece c’è stato un altro addio durante la messa in onda del programma, quello di Elisa D’Ospina. Elisa è una modella curvy che ha sovvertito i canoni di bellezza italiani. È stata infatti tra le prime in passerella a portare la taglia 46/48. L’emozione durante il suo ultimo giorno studio è stata tanta. La modella vicentina ha anche postate su instagram un recap di tutta la sua esperienza a “Detto Fatto”, mostrando le foto dei suoi momenti migliori e ringraziando sia Caterina Balivo con la quale ha iniziato, sia Bianca Guaccero.

Ma Bianca non si è limitata a ricevere ringraziamenti. La conduttrice infatti ha voluto ringraziare Elisa a sua volta per la donna meravigliosa che è e per le battaglia e le rivoluzioni portate avanti a nome di tante donne. “Sei stata la nostra guerriera e sempre lo sarai” ha detto la Guaccero. Insomma, si è trattata di una puntata piena di solidarietà femminile, che ha mostrato molti dei lati positivi della conduttrice, già palesati durante tutti questi anni, di cui certamente sentiremo la mancanza.

