Arrivano bellissime notizie per la splendida Bianca Guaccero: la conduttrice sarà presente in un altro tv show targato Rai. Ecco di cosa si tratta.

Attrice e conduttrice, la Guaccero è sempre riuscita a conquistare i cuori di migliaia di telespettatori italiani. Complici sono stati senz’altro la sua bellezza ed energia, ma anche il suo incredibile talento ha enormemente fatto la sua parte. Il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto quando aveva solo 18 anni e partecipò al film ‘Terra Bruciata‘ di Fabio Segatori. Da allora, la sua carriera non si è più fermata. Sapete quale potrebbe essere il suo prossimo progetto televisivo?

Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle? Sì, ma non come concorrente

La nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘ andrà in onda sul palinsesto Rai nel corso della stagione 2021/2022. I fans non sono infatti più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire quali saranno le novità del nuovo anno.

A condurre il noto programma ci sarà come sempre Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli. Non sono ancora stati definiti i nomi dei nuovi concorrenti e, intanto, si pensa a chi farà parte della giuria. Nel corso della scorsa edizione, vi era infatti Carolyn Smith come presidente di giuria e, in qualità di giurati, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Secondo alcune indiscrezioni, pare però che la Carlucci voglia sostituire Mariotto con un altro personaggio. Di chi si tratta? Si vocifera infatti che la prossima stagione vedrà la presenza di Bianca Guaccero. La conduttrice dovrebbe appunto fare parte della giuria del noto tv show, ed esprimere così le proprie opinioni sulle diverse coreografie.

Per il momento, non ci sono però state né conferme né smentite in merito alle predette indiscrezioni. Al ritorno del talent mancano infatti ancora vari mesi, e le decisioni prese sono ancora provvisorie. Intanto, i telespettatori non possono fare a meno di sperare che le news definitive giungano presto: non resta che attendere e scoprire così cos’ha in serbo per gli italiani l’intero palinsesto Rai.

Chi saranno i nuovi concorrenti del programma? E soprattutto, ci sarà davvero Bianca Guaccero nella giuria?