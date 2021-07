Bianca Guaccero come non si è mai vista! Le foto fanno impazzire i fans

Bianca Guaccero in vacanza con le amiche prima di Detto Fatto: le foto che fanno impazzire i fan

Da mesi Bianca Guaccero è libera dagli impegni lavorati dopo un ultimo anno che è stato pesante per tutti, anche per lei che ha dichiarato più volte di aver sofferto la lontananza forzata dalla sua terra e dalla sua famiglia. Ebbene in queste settimane, invece, la conduttrice di Detto Fatto è potuta ritornare nella sua Puglia ed in vacanza con amici e amiche ha immortalato la sua vacanze sui social postando delle foto, visibili alla fine del secondo paragrafo, che hanno letteralmente fatto impazzire i fan che immediatamente le hanno sommerse di commenti e like.

Bianca Guaccero e le foto in costume, corpo mozzafiato: la gallery fotografica che fa impazzire i fans

Le foto di Bianca Guaccero sono visibili sul suo profilo Instagram ed alla fine di questo paragrafo. La conduttrice di Detto Fatto, inoltre, sempre sui social oltre ha mostrare le foto in costume in meravigliosi posti pugliesi ha anche voluto ringraziare le sue amiche postando la foto visibile qui in baso. Un pensiero speciale, infine, Bianca Guaccero lo ha riservato per la figlia Alice, postando una tenera foto di loro due insieme con il commento: “Famiglia.”



Bianca Guaccero si gode l’estate prima di Detto Fatto: ultime anticipazioni sulla quarta edizione

Bianca Guaccero per il momento si gode le vacanze sfoggiando un fisico mozzafiato mentre in autunno ritornerà in onda con la quarta edizione di Detto Fatto, e nei giorni scorsi tra l’altro sono già uscite delle anticipazioni sul programma e annunciate tutte le rubriche con nuovi spazi e tutor accanto ai noti Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi. Ma non è tutto, perché Bianca Guaccero sempre in autunno sarà tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, Violante Placido e Loretta Gocci.

