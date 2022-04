Bianca Guaccero decide di rivelare la verità: “Dopo …”

Bianca Guaccero è una nota conduttrice televisiva la quale da diverso tempo e al timone di una trasmissione di casa Rai, ovvero Detto fatto. Il programma ha avuto un successo davvero strepitoso in questi anni. Detto ciò sembra che però purtroppo in questi ultimi giorni sia diffusa una notizia secondo la quale Bianca Guaccero sarebbe pronta a dire addio al programma in questione. in un primo momento sembrava che fossero soltanto delle voci di corridoio, ma adesso invece pare sia arrivata la conferma da parte della stessa Bianca. Il tutto sarebbe accaduto nel corso della puntata di Detto Fatto dello scorso mercoledì 13 aprile.

Bianca Guaccero lascia Detto Fatto?

Ebbene, nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto di mercoledì 13 aprile 2022, sembra che Bianca Guaccero abbia fatto una battuta con la quale di fatto avrebbe commentato le voci che circolano da un pò di tempo a questa parte riguardante il suo possibile addio al programma. Bianca e Gianpaolo Gambi, così come è accaduto in altre occasioni, avrebbero inscenato delle gag proprio sulle differenze tra Nord e Sud. Ad un certo punto sarebbe intervenuto Jonathan, il quale avrebbe sottolineato il fatto che Bianca abbia comunque un accento milanese davvero perfetto. Ecco che è arrivata la replica di Bianca.

La conduttrice a sorpresa in puntata conferma le indiscrezioni sul possibile addio al format

“Dopo 4 anni infatti devo andare veloce veloce a casa che ho preso troppo l’accento di Milano e me torno in Puglia“. Queste le parole della conduttrice con le quali sembra che abbia in qualche modo confermato il suo addio al programma di cui tanto si parla da diversi mesi ormai. In realtà, da diverse settimane si parlerebbe di una probabile cancellazione di Detto Fatto, il format condotto da Bianca e che in passato è stato condotto da Caterina Balivo.

Detto Fatto continua, chi sostituirà la Guaccero?

Si era ipotizzato la chiusura del programma per via di un calo di ascolti molto importante nel corso di questi anni. Che sia davvero così? In realtà, le ultime indiscrezioni vedono una rinnova del programma, che però, non dovrebbe più avere Bianca al timone. Chi sostituirà quindi la Guaccero?

