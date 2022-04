Bianca Guaccero distrutta ha già lasciato Detto Fatto, L’annuncio: “E’ andata via. Ecco chi prende il suo posto”

Bianca Guaccero è stata assente dalla puntata di Detto Fatto andata in onda ieri 18 aprile. I motivi che hanno tenuto la presentatrice lontana dal suo show, da quel che ho capito, sono di natura strettamente personale. Ma non si può far altro che ricollegare l’accaduto a quanto gira negli ultimi giorni. E’ risaputo ormai che la pugliese probabilmente non verrà riconfermata per la prossima stagione del programma di tutorial. Il suo futuro sulla Rai è molto incerto, anche se sembra sia entrata nelle grazie di Milly Carlucci che probabilmente tenterà di darle una nuova possibilità.

Già l’abbiamo vista sotto la maschera di Medusa a Il cantante mascherato, e probabilmente la vedremo nelle vesti di concorrente, l’anno prossimo, a Ballando con le Stelle. Ma i talent show di Milly Carlucci non sempre portano fortuna. Come dimenticare il caso Elisa Isoardi, fatta fuori dalla Rai proprio dopo aver partecipato allo show del sabato sera. Il destino di Bianca Guaccero, intanto, è tutto da scrivere. Per il momento ci soffermiamo sull’assenza di ieri che ha fatto preoccupare i telespettatori di Detto Fatto e i fans della presentatrice pugliese. Ad annunciare la sua assenza era stato Jonathan Kashanian.

“Ve lo diciamo subito, per motivi personali oggi Bianca non è con noi ma faremo di tutto, noi della cricca con anche Benedicta Boccoli, per tenervi compagnia”. Bianca Guaccero è affiancata nella sua avventura a Detto Fatto da tre personaggi: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e da uno staff di tutor professionisti. Insieme forniscono soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te e mondo green. Sono stati proprio loro tre a prendere in mano le redini della situazione quando la loro guida è venuta a mancare nella puntata di lunedì.

Si sono districati tra le varie interviste, le rubriche e i tutorial con maestria, non facendoci sentire troppo l’assenza di Bianca Guaccero. Assenza alla quale la Rai si potrebbe ben presto abituare. Dell’argomento ha parlato anche Blogo, che ha ipotizzato i motivi che l’hanno tenuta lontana da Detto Fatto: “Non è chiaro se dalla puntata di domani rientrerà oppure se la sua assenza si prolungherà anche nei prossimi giorni.

A quanto apprendiamo dovrebbe trattarsi comunque solo di uno stop precauzionale”. La Guaccero infatti ha da pochissimo rivelato di essere nuovamente positiva al Covid e proprio per questo non sarà presente in trasmissione per qualche giorno finchè non tornerà ad essere negativa. “Ragazzi pensavo di averlo scansato…” – ha esordito la presentatrice sui social, proseguendo – “Ma ahimè sono positiva per la seconda volta, e per di più nello stesso mese dell’anno scorso. Mi dispiace un sacco… tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene … tanto.”

Ma Detto Fatto va avanti anche senza Bianca Guaccero. Già sono stati annunciati gli ospiti che ci terranno compagnia durante tutta la settimana. Tra i tutor ci saranno la regina delle scarpe Nenella Impiglia, l’esperta di longevità Vira Carbone, in cucina ci saranno gli chef Luisanna Messeri e Luca Natalini, l’oroscopo di Mauro Perfetti e l’avvocato Manuela Maccaroni. Tra gli ospiti ci saranno le gemelle de Il collegio, Cora e Marilù Fazzini, SImona Izzo e Riccardo Fogli.

