bianca-guaccero-distrutta,-si-sfoga:-“ecco-con-chi-mi-sostituiscono”.-ufficiale,-al-suo-posto-l’ex-del-famosissimo-rai

Nelle ultime ore, la conduttrice Bianca Guaccero ha dovuto fare i conti con una triste notizia che ha a che fare con la sua carriera e il suo futuro lavorativo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La bellissima conduttrice pugliese rischia di finire nel dimenticatoio come è successo al alcuni suoi colleghi. Ciò l’ha colta di sorpresa e lei è rimasta davvero delusa e amareggiata soprattutto perché è ancora giovane e vanta di una bellissima carriera. La terribile decisione è stata presa dai vertici Rai, un’ulteriore batosta per Bianca siccome è stata al timone della conduzione di molti programmi Rai.

Sta per terminare la stagione dei palinsesti per programmarne di nuovi a settembre e la Rai ha deciso di effettuare molti cambiamenti. Ci saranno dei nuovi programmi e, ovviamente, ognuno avrà un volto alla conduzione. Ebbene, pare proprio che tra questi non rientra quello di Bianca Guaccero. La conduttrice aveva la speranza della conduzione di un nuovo format, ben presto svanita. E questa non è una novità siccome anche un’altra sua collega si e trovata nella stessa situazione.

Parliamo di Elisa Isoardi, la quale, non avendo avuto molta fortuna nella Rai con la conduzione de La prova del cuoco, si è aperta altre strade sulla rete Mediaset partecipando al reality L’isola dei Famosi in onda su Canale 5. Purtroppo, però, anche lì non ha avuto grande fortuna poiché dovette abbondare l’isola, dopo poche settimane, per un problema alla vista. Da quel momento la sua carriera si e un po’ arrestata. E si teme che lo stesso possa accadere per la Guaccero.

Si vociferava che Bianca Guaccero potesse essere al timone della conduzione al fianco di Nicola Prudente per un nuovo programma, Camper. Purtroppo, però, erano solo voci di corridoio dal momento che si è annunciato un altro nome, quello di un’ex naufraga dell’edizione in corso dell’Isola. La prescelta è, infatti Roberta Morise, da poco reduce dell’uscita dal reality condotto da Ilary Blasi. La Morise non solo sostituirà la Guaccero ma anche la stessa Isoardi poichè il nuovo format dovrebbe prendere il posto de La prova del cuoco.

Cosa ne sarà dunque della bella Guaccero?

Purtroppo non sarà nemmeno più alla conduzione di Detto Fatto nella prossima stagione televisiva. In compenso, Bianca Guaccero potrebbe entrare a far parte nel nuovo cast di Ballando con le Stelle grazie all’amica Milly Carlucci che certamente non vuole lasciarla senza opportunità lavorative. Ricordiamo anche che Bianca ha già avuto a che fare con Milly partecipando a Il cantante Mascherato rivestendo il ruolo di medusa. Sarà davvero così? Sicuramente tutti speriamo di rivedere la bella pugliese ancora in onda e perché no, magari nelle vesti di ballerina.

