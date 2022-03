Bianca Guaccero fatta fuori dalla Rai scoppia in lacrime in diretta “Scusatemi, sono molto giù. Ecco cosa mi hanno fatto”

Bianca Guaccero è scoppiata a piangere durante la messa in onda di Detto Fatto, per poi scusarsi con i suoi telespettatori. Nel programma della Rai la presentatrice, affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e da uno staff di tutor professionisti, fornisce soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te, animali e mondo green. Una trasmissione leggera che ha l’unico scopo di mettere il buon umore in chi la guarda, ma che nella puntata di ieri ha assunto un velo più pesante e drammatico. Del resto, questa settimana l’Europa intera è rimasta con il fiato sospeso.

Il motivo scatenante le lacrime di Bianca Guaccero è stato infatti l’attacco perpetuato dalla Russia nei confronti dell’Ucraina. Ogni trasmissione televisiva, a suo modo, ha aderito a iniziative di raccolta fondi per aiutare i rifugiati ucraini o i civili ancora presenti su territorio di guerra, per quanto questo sia possibile. Non tutti, annunciando l’iniziativa, riescono a mantenere il controllo. Nella puntata di Detto Fatto andata in onda ieri, infatti, la presentatrice è scoppiata in lacrime proprio mentre faceva un appello al pubblico per fare una donazione alla popolazione della nazione invasa.

“Scusatemi se sono sottotono ma il periodo è quello che è, non sempre anche io riesco a sorridere. Vi chiedo scusa se avete visto una Bianca un po’ diversa faccio un appello alla vostra sensibilità”, sono queste le parole con cui Bianca Guaccero si è voluta scusare con i telespettatori di Detto Fatto, che dal programma si aspettavano la solita sana allegria. In periodi tragici come questi, infatti, resta fondamentale il ruolo del piccolo schermo di portare un po’ di distrazione al pubblico, devastato già da telegiornali e dai social che, in questi contesti, si riempiono di notizie terribile e non sempre vere.

Insomma, in piena guerra una persona che accende la televisione su Detto Fatto non vuole sicuramente vedere Bianca Guaccero piangere. La lacrima di una può diventare la lacrima di tutti, ma non è questo il compito dei presentatori in questo momento. E’ anche vero che davanti a una possibile terza guerra mondiale, dopo la minaccia di una guerra nucleare, vedendo un uomo che ha deciso di uccidere centinaia di civili senza porsi alcun problema, sembra impossibile mantenere la calma. Eppure le guerre non sono mai finite, ma nessuna negli ultimi anni è mai stata così vicina o ha avuto tale risonanza mediatica.

Per non parlare poi di quanto gli italiani siano vicini ai cittadini ucraini, che da molti anni immigrano nella nostra penisola per trovare lavoro e una vita migliore. Tornando a Bianca Guaccero e al suo Detto Fatto, il momento di commozione è terminato con la frase: “Dico solo una parola Pace”. E tutti ci uniamo alla sua preghiera. Intanto la presentatrice ha anche annunciato che oggi, martedì 1 marzo, la puntata del suo programma non sarebbe andata in onda per lasciare la linea a uno special del Tg2 sul conflitto ucraino. Anche domani, mercoledì 2 marzo, lo show andrà in onda più tardi del solito, alle 16.

