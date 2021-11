Bianca Guaccero fatta fuori. “Un complotto per cacciarla” Ecco chi arriva al suo posto. Lei furiosa sui social sbotta così

Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, potrebbe non tornare il prossimo anno. Per occupare lo spazio però servirebbe un’altra trasmissione ed è qui che i vertici stanno pensando a un’imitazione. A lanciare l’indiscrezione è Il Tempo che parla dell’idea di “un nuovo spazio di informazione politica”. “È vero – si chiede il quotidiano romano che stanno anche pensando a qualcosa di simile al modello Le Iene di ItaliaUno? È vero che alla conduzione potrebbe andarci Francesca Fagnani?”. Tutti pettegolezzi che al momento non hanno riscontri, ma di cui si parla da tempo.

Proprio la Guaccero per smentire tali voci ha scritto di recente un post per difendere la trasmissione, il suo operato e dei tanti che lavorano con noi. Il post ha suscitato molta partecipazione da parte del pubblico anche se Dagospia ha fatto notare che se una conduttrice scrive un lungo post per smentire, significa che qualcosa di fondato sulle voci effettivamente c’è. Vediamo che ha detto la Guaccero.

Detto Fatto, Bianca Guaccero sbotta: “Adesso parlo io e stavolta lo faccio sul serio”

In queste settimane il programma, e conseguentemente la conduttrice, è finito sotto la lente di ingrandimento a causa del calo degli ascolti, da ricondurre anche allo spostamento della collocazione oraria nel palinsesto di Rai 2. “Eadesso parlo io…e stavolta lo faccio sul serio”. Inizia così il lungo post su Instagram in cui Bianca Guaccero commenta i rumors circa la chiusura del suo programma in onda su Rai Due, Detto Fatto, in queste settimane sotto la lente di ingrandimento a causa del calo degli ascolti, da ricondurre anche allo spostamento della collocazione oraria.

La causa di ciò è dovuta alle dirette di Rai Parlamento che vanno a toccare proprio il programma pomeridiano della seconda rete Rai. Stanca di vedere collegato il nome del programma ad un fallimento televisivo, la Guaccero non ci sta e affida il suo sfogo su Instagram. “In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto, notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti. Scuse non dovute vista la ‘penna allegra e fantasiosa’ di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop, una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono. Avete scritto di tutto, e questo succede ahimè quando non si hanno validi argomenti. Siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione”.

Guaccero, poi, entra nel dettaglio e giustifica i dati di ascolto: “Il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete – si legge ancora nel post – purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita. Per la qual cosa vi ringraziamo e ringrazieremo sempre con tutto il cuore”.

Non manca, poi, un invito ai giornalisti: “Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo”. La conclusione di questo lungo post non poteva non avere anche un pensiero alla squadra che c’è dietro Detto Fatto: “Provate a pensare almeno un secondo, che le parole hanno un peso e che dietro un programma c’è tanta gente che lavora, ci sono tante storie, tante sensibilità. Nel nostro caso una squadra fantastica, che io difenderò sempre in prima linea”. Conclude la Guaccero

