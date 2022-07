Bianca Guaccero fidanzata con Fabrizio Moro? “Ecco la verità su di noi”

La conduttrice esce allo scoperto e nega il rapporto con il cantante: parla Bianca Guaccero

Nei mesi scorsi molto si è vociferato di una presunta love story tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero la ex conduttrice di Detto Fatto ha vuotato il sacco sulla questione, facendo chiarezza una volta per tutte. I due artisti sono legati da un rapporto di amicizia, mai andato oltre. Spente dunque le ipotesi e anche i desideri di tanti fan sia di Bianca che dell’artista romano, che sognavano una storia d’amore che ad oggi non è mai partita e probabilmente neanche pensata.

“Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo. Quelle che avevo fatto in passato erano solo delle battute. Sono single, ma non zitella e non mi sono ancora inacidita”.

La confessione della presentatrice: “Rai2 mi aveva proposto un nuovo programma”

Dall’addio a Detto Fatto in poi sono passati in mezzo tanti pensieri e riflessioni sul futuro. Chiusa l’esperienza al timone del format del secondo Canale la Guaccero ha iniziato a guardarsi intorno, in cerca della giusta occasione per tornare sul piccolo schermo. E come confermato nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, una proposta sul piatto sarebbe arrivata dalla stessa rete dopo la fine dell’avventura a Detto Fatto: “La fine della stagione l’azienda mi ha proposto un altro show pomeridiano. La separazione è stata consensuale”. Poi una battuta su un grande programma che la conduttrice di Bitonto pare aver messo nel mirino: “Magari mi prendono alle Iene” – ha rivelato Bianca chiarendo poi che si tratta di un suo sogno – .

Il desiderio per il futuro di Bianca Guaccero: “Vorrei mettere a frutto quello che ho imparato”

Dopo la cancellazione di Detto Fatto a dieci anni dal suo sbarco in tv, la presentatrice ha iniziato a guardarsi intorno e ora l’obiettivo è quello di mettere in pratica quanto appreso nella scuola di Rai2. Come spiegato nel corso di una intervista a Il Messaggero, Bianca Guaccero ha voglia di mettersi alla prova: “Mi piacerebbe anche mettere a frutto quello che ho imparato a Detto fatto, è stata una palestra pazzesca per me”.

