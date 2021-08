Bianca Guaccero fuori di sè sui social: “Questo sarebbe …?”

Bellissima, solare e talentuosa. Sono queste alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono la nota presentatrice e attrice italiana Bianca Guaccero. La donna, amata da un vasto numero di persone e molto seguita sui social, nelle ultime ore si è trovata però travolta da una lunga serie di critiche e di pesanti attacchi a seguito dei quali ha scelto di intervenire pubblicando un lungo e duro post di sfogo su Instagram. Ma, quali sono state le sue parole?

La carriera di Bianca Guaccero

In molti conoscono Bianca Guaccero in quanto conduttrice di una trasmissione di Rai 2 molto amata e seguita ovvero ‘Detto Fatto’. In realtà però la donna ha iniziato la sua ormai lunga carriera nel 1999 come attrice. Nello specifico la Guaccero ha recitato nel film di Fabio Segatori ‘Terra Bruciata’ e successivamente ha poi preso parte ad altri film di successo come ad esempio ‘Faccia di Picasso’ e ‘Tra due mondi’. Nel 2008 ha invece affiancato Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo e nel 2015 ha preso parte a Tale e Quale Show.

Le pesanti accuse sui social

Bianca Guaccero è una donna molto solare ma nelle ultime ore a far sparire il suo bellissimo sorriso sono stati gli haters che sui social le hanno rivolto delle pesanti accuse. Per quale motivo? Semplicemente per aver condiviso, come molti altri vip, uno scatto in cui la donna si mostra mentre si sottopone al vaccino contro il covid. La donna ha scelto di non rimanere in silenzio e ha condiviso un lungo e duro post di sfogo nel quale afferma di credere nella scienza ma soprattutto nella libertà di parola e di pensiero. “Volevo ringraziare tutte le persone che ieri mi hanno dato della “criminale”, “cavia”, che hanno smesso di seguirmi, che mi hanno additata come “serva del sistema”, che mi hanno detto “da te non me lo aspettavo”, “venduta”, “topo da laboratorio “purgata da un siero sperimentale”, “spero non ti capiti nulla”..ecc ecc…”, queste le parole con cui la presentatrice ha iniziato il suo lungo e duro post di sfogo.

Il lungo post di sfogo

La Guaccero ha poi proseguito chiedendo se tutto questo sia senso civico e rispetto sottolineando inoltre che oggi purtroppo non si è più liberi di poter esprimere il proprio pensiero senza poi essere offesi e senza subire “una gogna virale”. La Guaccero, profondamente delusa e amareggiata per quanto accaduto, ha poi continuato “Non ho offeso nessuno, obbligato nessuno. Ognuno ha le sue idee e deve essere libero di esprimerle”. La presentatrice di Detto Fatto ha sottolineato di essere rimasta molto colpita da quanto accaduto precisando che proprio su tutto ciò occorre riflettere bene. “Se una persona ha un’idea è giusto che la esprima. Altrimenti si diventerà davvero schiavi di un sistema in cui avremo sempre e solo paura, paura di dire qualsiasi cosa senza essere ‘lapidati’. La Guaccero ha quindi concluso il suo lungo post affermando che se non si possono esprimere le proprie idee allora si arriverà al punto di avere ‘paura di esistere’.