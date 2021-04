bianca-guaccero-ha-il-covid,-l’annuncio-in-diretta-a-detto-fatto:-come-sta?-(video)

Bianca Guaccero ha rivelato oggi, 12 aprile, in collegamento durante la diretta di Detto Fatto di essere positiva al Covid. Scopriamo come sta e come è successo!

Bianca Guaccero positiva al Covid

Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid e per questo motivo non potrà essere presente durante le prossime puntate di Detto Fatto. La conduttrice al momento è risultata positiva al test rapido e attende l’esito del molecolare. Bianca, però, ha rivelato di aver riscontrato già diversi sintomi, che non lasciano grande spazio alla speranza che il test molecolare cambi l’esito della sua positività.

Detto fatto: chi ci sarà al posto di Bianca?

L’annuncio di Bianca Guaccero, risultata positiva al primo test rapido per il Covid, è avvenuto in diretta tv durante la puntata di oggi di Detto Fatto. Le puntate durante l’assenza della conduttrice, finché non si riprenderà, sono state affidate alla conduzione di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

L’annuncio in diretta «Non so come sia successo»

Bianca Guaccero ha deciso di affidare la notizia alla diretta di Detto Fatto e per questo motivo il 12 aprile ha spiegato di aver contratto il Covid. Niente grandi annunci su Instagram, ma un discorso al suo pubblico di Rai Due:

Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus Nonostante io sia una persona che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai mai mai mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere

Come sta? I sintomi di Bianca Guaccero

La conduttrice di Detto Fatto ha raccontato di aver fatto il primo test l’11 aprile dopo essersi svegliata con tosse e febbre. Il test, come già detto, ha dato esito positivo, ma stasera scoprirà il risultato del tampone molecolare. Bianca Guaccero, però, in diretta con Detto Fatto, ha aggiunto che c’è una grande percentuale di possibilità che sia positivo anche il test molecolare.

