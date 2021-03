Bianca Guaccero, il selfie fa morire dal ridere: ma che fa? – FOTO

Bianca Guaccero pubblica una foto su Instagram piuttosto bizzarra e manda così un saluto ai suoi fan con annesso appuntamento pomeridiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La splendida conduttrice di “Detto Fatto”, Bianca Guaccero ha fatto sorridere i follower di Instagram con una foto davvero buffa e simpatica. Probabilmente sarà da un dottore, come si evince dal contesto ambientale sullo sfondo. Ma ai fan poco importano dei dettagli, se non vedere negli occhi di Bianca lo spirito della positività che l’ha sempre contraddistinta.

La conduttrice bitontina è molto apprezzata in giro per la tv e non a caso è stata scelta per allietare e sollevare il morale degli italiani. La candidatura della Guaccero alla Rai è salita in cattedra dopo l’allontanamento dell’ex madrina Rai, Caterina Balivo, ripartita dal talent show di Milly Carlucci, “Il Cantante Mascherato”.

Grazie alla capacità di intrattenere il pubblico, attraverso la lealtà, il sorriso e la semplicità si è guadagnata lo scettro di “principessa” Rai per i prossimi anni

LEGGI ANCHE —–> Giancarlo Magalli confessa un dramma a Serena Bortone: È stato molto doloroso

Bianca Guaccero, il cenno di intesa con i follower: “A più tardi…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Per Bianca Guaccero, la nuova padrona di “Detto Fatto” in Rai è sempre giusto il momento per tornare a sorridere e infondere nello spirito degli italiani meno preoccupazione e più vitalità. Anche per questo motivo, la presentatrice ha registrato un boom di visualizzazioni in tv, come su Instagram, dove è arrivata a toccare le 732 mila presenze.

Un “bottino” di gioia e soddisfazione per lei che non perde un attimo di tempo per contraccambiare il favore e ringraziare fan e telespettatori per il sostegno giornaliero. Nell’ultima occasione, la bitontina si prepara al meglio per l’ennesima puntata di “Detto Fatto” delle ore 16,15.

Bianca non vede l’ora di incontrarvi e già dal primo mattino cerca di richiamare l’attenzione del pubblico con un selfie ultra simpatico. Durante la seduta dal dottore specialista immortala il momento in anteprima, applicando uno stile di presentazione buffo alla foto.

LEGGI ANCHE —–> Serena Bortone, la gaffe su Ermal Meta è tremenda: gelo in studio

Per il ritratto, la Guaccero propone un paio di occhiali da sole color celeste che suscitano ilarità ed eccitazione. “Ma che fa?” – si domandano alcuni, mentre lei già infonde felicità per l’anteprima di una puntata ricca di emozioni

L’articolo Bianca Guaccero, il selfie fa morire dal ridere: ma che fa? – FOTO proviene da Ultimaparola.com.