Bianca Guaccero mostra le gambe su Instagram: nulla di più spettacolare! – FOTO

L’attrice e conduttrice televisiva italiana posta sui social una foto meravigliosa, in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Bianca Guaccero indossa un vestito molto elegante, con tre spille che conferiscono all’outfit un tocco glamour.

Nonostante abbia il tutore su un piede e uno stivale argento sull’altro, la Guaccero è sempre stupenda ed ha un fascino invidiabile.

I capelli sono raccolti, in modo da scoprirle il suo viso d’angelo che l’ha sempre contraddistinta.

Il post ha ottenuto più di 12.000 mi piace e 200 commenti in due ore.

La carriera di Bianca Guaccero: dalla recitazione alla conduzione!

Nel corso di un’intervista, Bianca Guaccero racconta l’inizio della sua carriera, avvenuto a 17 anni, quando lavorava come attrice e rivela di avere un po’ di nostalgia di quei momenti, nonostante il suo attuale impiego la soddisfi molto: “Il set è sempre stato la mia seconda casa ed è lì che sono cresciuta e sono diventata una donna. La nostalgia ti sale, ma c’è da dire che mi sono innamorata anche di questo mestiere che è l’intrattenimento, una passione che avevo fin da piccola, ma che ho coltivato tardi perché prima sentivo di non avere la maturità giusta per affrontarlo. Quando vai in televisione devi essere responsabile perché è come se avessi un megafono e devi stare attenta a non dire castronerie“.

E ancora: “La tv è stata come certi amori che fanno dei giri immensi e poi arrivano. È un mondo in cui mi sento molto libera, molto me stessa, molto Bianca“.