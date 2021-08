bianca-guaccero-nella-bufera,-pubblica-una-foto-e-il-web-la-massacra-e-lei-”io-volevo-solo-…”

Bianca Guaccero è una presentatrice televisiva ma anche attrice molto amata, tanto che sui social è seguita da un vasto numero di persone. La Guaccero tramite i profili social è solita condividere immagini della sua quotidianità e proprio in seguito alla pubblicazione di una particolare fotografia nelle scorse ore è finita al centro di una grossa polemica. La presentatrice si è infatti trovata costretta ad intervenire per spiegare il motivo per cui ha condiviso la foto in questione. E lo ha fatto scrivendo un lungo post nel quale invita anche a riflettere. Ma esattamente, cos’è successo e di che foto stiamo parlando?

Bianca Guaccero al centro di una grossa polemica

Così come molti altri vip hanno fatto nelle scorse settimane ecco che anche Bianca Guaccero ha deciso di condividere tramite il suo profilo Instagram una fotografia nella quale si mostra mentre riceve la seconda dose del vaccino contro il covid. Un momento molto importante per la donna che ha voluto condividerlo con tutti i suoi followers. Se da una parte però vi è stato chi ha apprezzato ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per criticare la scelta della presentatrice. Le critiche ricevute sono state davvero tante e hanno lasciato la Guaccero senza parole. La donna però ha deciso di non rimanere in silenzio ma al contrario ha scelto di commentare quanto accaduto scrivendo un lungo post di replica.

Il post sui social

Bianca Guaccero quando ha scelto di condividere la fotografia in cui si mostra mentre riceve la seconda dose di vaccino contro il covid non si aspettava sicuramente di finire al centro di una grossa polemica. Quanto accaduto ha davvero stupito la presentatrice che ha scelto di condividere un lungo post sui social. “Non ho offeso nessuno, obbligato nessuno… Fotografata da un amico, in un momento che ritenevo importante, e che volevo condividere con chi come me crede in questa battaglia. Ma tutto questo livore sinceramente mi lascia spiazzata”, queste le parole con cui la presentatrice di Detto Fatto ha iniziato il suo lungo post di replica. La donna ha quindi voluto precisare che per lei quello è stato un momento molto importante in quanto crede davvero tanto nel vaccino per sconfiggere il covid.

Le parole della presentatrice

Bianca Guaccero ha quindi scelto di condividere questa fotografia in quanto fiera di essersi vaccinata. La donna infatti ha affermato di credere tanto nel vaccino in quanto convinta che questo sia l’unico modo per sconfiggere questo brutto virus. “Se una persona ha un’idea è giusto che la esprima. Altrimenti si diventerà davvero schiavi di un sistema in cui avremo sempre e solo paura”, queste le parole con cui ha concluso il lungo post.